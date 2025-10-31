Toplumda antibiyotik direnci tehlikesinin giderek arttığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Antibiyotik direncinin tanımını yapan Liv Hospital Samsun’dan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Antibiyotikleri gereksiz kullandığımızda bakteriler bu ilaçlara alışabiliyor ve artık etkilenmemeye başlıyor. Buna ‘antibiyotik direnci’ denir. Böyle durumlarda basit bir hastalık bile daha uzun sürebilir ve tedavisi zorlaşabilir. Yani antibiyotikleri gereksiz kullanmak, sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de etkiler" diye konuştu.

"Gereksiz antibiyotik yerine vücudunuza destek olun"

Çocukların en çok karşılaştığı hastalıkların çoğu virüs kaynaklı olduğunu ve vücudumuzun savunma sisteminin zamanla bu mikroplarla savaşmayı öğrendiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çebi, "Bol su içmek, iyi beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek ve doktorun önerdiği doğru tedaviyi uygulamak çoğu zaman iyileşmek için yeterlidir. Gereksiz antibiyotik almak yerine vücudumuza destek olmak en doğru yoldur" ifadelerini kullandı.

"Anne babalar doktor önerisi olmadan çocuklarına antibiyotik vermemeli"

Anne babaların doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanmaması çok önemli olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Çebi, "Her ateş, her öksürük antibiyotik gerektirmez. Hep birlikte bilinçli davranarak çocuklarımızın sağlığını koruyabilir, gelecekte güçlü ve etkili tedavi seçeneklerine sahip olmaya devam edebiliriz" şeklinde konuştu.