Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti. Kararda, Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu uyarınca elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmediği belirtildi ve şirketin Türkiye genelindeki operasyonları durduruldu.

Bu gelişmenin ardından Papara müşterileri “Hesabımdaki paralar ne olacak?” sorusunu gündeme getirirken, beklenen açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir. Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz.

Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Fon iadeleri ve hesap kapatma süreci, TCMB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildirir, gösterdiğiniz anlayış ve sabrınız için teşekkür ederiz."