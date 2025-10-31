Kaza saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine hızla seyreden sürücü Emirhan E.(19) yönetimindeki 16 BNR 239 plakalı motosiklet, önünde seyreden Sürücü Berat G. (17) yönetimindeki 16 BSS 476 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet aynı yöne giden Muhammet Habip T.(19) yönetimindeki 16 BRR 463 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler devrilerek sürüklendi.

Kaza sonucu 3 motosikletin sürücüleri ile 16 BSS 476 plakalı motosikletteki yolcu Fatih K.(15) ile 16 BRR 463 plakalı motosikletteki yolcu Refik Fırat B.(19) ve 16 BNR 239 plakalı motosikletteki yolcu Yusuf K.(15) yaralandılar. 6 yaralı da kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Refik Fırat B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yarış Yapıyorlar İddiası

Kazanın görgü tanıkları motosikletli gençlerin karayolu üzerinde yarış yaptıklarını iddia ettiler.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.