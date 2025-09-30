Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, 2026 yılı için yeniden değerleme oranı (YDO) üzerinden tahmini artış oranını açıkladı. Aktaş’ın hesaplamalarına göre YDO yüzde 25,25 seviyesinde gerçekleşebilir. Bu artış, başta trafik cezaları olmak üzere motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve emlak vergilerini de etkileyecek.

Aktaş, eylül ve ekim aylarında Yİ-ÜFE’nin her ay yüzde 1,5 artacağını öngördüğünü belirterek, “Ekim sonu itibarıyla yıllık ortalama Yİ-ÜFE artışı, yani yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak” dedi. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarına yapılacak zam oranını değiştirme yetkisi bulunmadığını vurgulayarak, 2026’da trafik cezalarının yaklaşık yüzde 25,25 artacağını kaydetti.

2026 TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Yeni zam oranıyla birlikte trafik cezaları kalem kalem şöyle olacak:

Vergi artışları sadece trafik cezalarıyla sınırlı kalmayacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de tahminlere göre YDO oranında artacak. Aktaş, “MTV, 2024 ve 2025 yıllarında olduğu gibi 2026’da da YDO seviyesinde uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Emlak vergisinde ise farklı bir hesaplama geçerli. Kanuna göre bu vergi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılıyor. Dolayısıyla 2026 yılında emlak vergisinin yaklaşık yüzde 12,62 oranında yükselmesi öngörülüyor.