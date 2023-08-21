TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, ’’2029, 2035 ve 2053 projeksiyon yılları için ihtiyaç duyulan elektrikli araç şarj istasyonu ve soket sayıları belirlenerek şehirler arası karayolu ağındaki tüm yolculukları kapsayacak optimum şarj istasyonu konumu belirledik’’ dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yeşil dönüşüme ilişkin açıklama yaptı. Ayrıca Karaismailoğlu, yıllara göre hedeflenen şarj soketi rakamlarını da paylaştı.

Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

’’Yeşil dönüşüm yolculuğumuzda çevre dostu adımlarımız devam ediyor. Hedef 2053 Sıfır Emisyon.

Ülkemizde elektrikli araçların sürdürülebilir ve erişilebilir bir şarj altyapısına sahip olması için şarj istasyonlarının mekânsal analizleri değerlendirilerek Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı Modeli çerçevesinde ortalama yolculuk, enerji tüketimi, sürüş süresi değişkenleri doğrultusunda planlama yaptık.

Bu kapsamda 2029, 2035 ve 2053 projeksiyon yılları için ihtiyaç duyulan elektrikli araç şarj istasyonu ve soket sayıları belirlenerek şehirler arası karayolu ağındaki tüm yolculukları kapsayacak optimum şarj istasyonu konumu belirledik.

Ülkemizde elektrikli araçları teşvik ederek sürdürülebilir ulaşımın geleceğine katkı sağlarken Türkiye Yüzyılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her hayali gerçeğe dönüştürüp 2053 sıfır emisyon hedeflerimize kararlı bir şekilde ulaşacağız.’’

Öte yandan paylaşılan infografikte şu bilgilere yer verildi: 2023 yılında 3 bin 378 olan elektrikli araç şarj soket sayısının 2053’te 37 bin 946’ya, elektrikli araçlardaki elektrik talebinin 2,6 gigavattan 64,46 gigavata, elektrikli araçların taşıt çarpı kilometre verisinin 17 milyon 341 bin 460’tan 429 milyon 708 bin 595’e çıkarılması hedefleniyor.