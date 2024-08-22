Bugün Bursa'da Kapalı Çarşı'da altın fiyatları düştü. Kuyumcular arasında yapılan alım-satım işlemlerinde gram altının fiyatı, alışta 2.769,15 TL, satışta ise 2.806,86 TL olarak kaydedildi. Bu değerler, gram altının fiyatında %0,18 oranında bir düşüş olduğunu ve fiyatın 5,03 TL azaldığını gösteriyor.

Altının ons fiyatı ise aynı saatte alışta 2.507,40 dolar, satışta ise 2.507,80 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altının fiyatı %0,14 oranında düşüş göstererek 3,60 dolar azaldı.

22 ayar altının alış fiyatı 2.530,85 TL iken, satış fiyatı 2.673,80 TL olarak kaydedildi. Bu kategoride de %0,17 oranında bir düşüş yaşanarak fiyat 4,51 TL geriledi.

14 ayar altının satış fiyatı 1.498,68 TL olarak belirlenirken, çeyrek altın 4.509 TL'den satılıyor. Eski çeyrek altın ise 4.453 TL'den işlem görüyor.

Yarım altın ise 9.046 TL'den alıcı buluyor. Tam altının satış fiyatı ise 18.064 TL olarak kaydedildi. Bu fiyat, %0,17 oranında bir düşüşle 31,00 TL geriledi.