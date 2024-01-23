Birçok tarihi mekanı da, bünyesinde bulunduran Edirne, tarihçe bakımından çok eskilere dayanmaktadır.

Bünyesinde Selimiye, Beyazıt külliyeleri ve Saray bulunduran Edirne, belirtmiş olduğumuz gibi, tarihi açıdan önemli illerimiz arasında yer almaktadır. Günümüzde bir çok kişi, Edirne’ye geziler düzenlemektedir.

Edirne Merkez Plaka Harf Grupları:

22 AC 001 – 22 AZ 99922 DA 001 – 22 DZ 99922 EA 001 – 22 EZ 99922 HA 001 – 22 HZ 99922 M 0001 – 22 M 399922 M 6000 – 22 M 999922 MA 001 – 22 MA 29922 MA 500 – 22 MA 99922 NA 500 – 22 NZ 99922 T 0001 – 22 T 399922 T 8500 – 22 T 949922 S 0001 – 22 S 9999

Keşan Plaka Grupları:

22 FA 001 – 22 FZ 99922 M 4000 – 22 M 599922 M 8000 – 22 M 849922 MA 300 – 22 MA 49922 RA 001 – 22 RZ 99922 S 4000 – 22 S 599922 T 4000 – 22 T 599922 T 8000 – 22 T 8499

Havsa Plaka Grupları:

22 KA 001 – 22 KZ 99922 T 7500 – 22 T 7999

Uzunköprü Plaka Grupları:

22 LA 001 – 22 LZ 99922 T 6000 – 22 T 749922 T 9500 – 22 T 974922 UA 001 – 22 UZ 999

İpsala Plaka Grupları:

22 M 9750 – 22 M 976922 MA 601 – 22 MA 70022 PA 001 – 22 PZ 99922 S 3000 – 22 S 309922 T 9750 – 22 T 9999