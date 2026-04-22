Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dopdolu programlarla kutlayacak. İzmit Milli İrade Meydanı'nda 23-26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek festivalde çocuklar; sanat, bilim, spor ve edebiyatla iç içe vakit geçirecek. 60'tan fazla atölye, miniklere unutulmaz bayram neşesi sunarken, etkinlikler her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Sanatın iyileştirici gücü öne çıkacak

Bu yılın teması olarak belirlenen 'Çocuk ve Sanat', son dönemde yaşanan üzücü olaylara anlamlı gönderme niteliği taşıyor. Büyükşehir belediyesi, sanatın iyileştirici ve barışçıl gücünden yola çıkarak etkinlik programını bu çerçevede şekillendirdi. Festivalde atölyeler, alan etkinlikleri, mini yarışmalar, sanat ve spor aktiviteleri, dijital oyun alanları, minik yaş gruplarına özel etkinlikler ile farkındalık çalışmaları yer alacak. Tüm etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlayacak. Birbirinden eğitici ve eğlenceli 60'tan fazla atölye, 4 gün boyunca İzmit Milli İrade Meydanı'nda çocukların 23 Nisan coşkusuna eşlik edecek.

Alan etkinlikleri, atölyeler ve oyunlar

Küçülen kağıtlar, vitray, tezhip, çömlek, mozaik, karikatür çizim gibi birçok atölye çocuklarla buluşacak. Ayrıca kil tablet, 3D boyama, mis kokular, ahşap boyama, uçurtma, çim adam yapımı ve yüz boyama gibi etkinlikler de programda yer alacak. Milli İrade Meydanı'nda kurulacak alanlarda; 360 fotoğraf çekim alanı, izcilik kampı ve atölyeleri, masal dinletileri, bilgi yarışmaları ve çocuk köyleri yer alacak. Ulaşımpark Mini Tramvay ve okçuluk alanı da çocukların ilgisini çekecek etkinlikler arasında olacak.

Spor ve teknoloji bir arada

Geleneksel okçuluk, tırmanma duvarı, masa tenisi, mini golf ve spor parkuru gibi aktivitelerin yanı sıra sanal gerçeklik deneyim alanı, VR okçuluk ve refleks oyunları da çocuklara farklı deneyimler sunacak. Farkındalık alanlarında ise trafik, afet ve çevre bilincine yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Resim küpü ve çocuk sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi alanı etkinliklere renk katacak. Jonglör, palyaço, canlı heykel, tahta bacak ve maskotlar ise dört gün boyunca miniklere eşlik ederek bayram coşkusunu artıracak.

Gebze'de de 23 nisan coşkusu yaşanacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de de birçok etkinliğe imza atacak. 23 Nisan Perşembe günü Gebze Millet Bahçesi'nde düzenlenecek '23 Nisan Çocuk Şenliği', Lokomotif Çocuk Köyü'nün açılışıyla başlayacak. Etkinliklerde, çocuklar unutamayacakları bir gün geçirecek. Lokomotif Çocuk Köyü'nün eğitici ve eğlenceli yaklaşımıyla hazırlanan programda; atölye çalışmaları, sokak oyunları ve interaktif etkinliklerle çocuklar keyifli vakit geçirecek.

Etkinlikler ve atölyeler

Saat 11.00 ile 19.00 arasında düzenlenecek etkinlikler kapsamında çocuklar için uçurtma, bileklik yapımı, mozaik, teraryum, punch ve marangoz atölyelerinin yanı sıra kruvasan ve neşeli meyveler atölyeleri de yer alacak. Ayrıca tematik oyun alanları ile şişme oyun alanları kurulacak.