Edinilen bilgilere göre, Semih S. idaresindeki 34 KPY 108 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada diğer sokaktan çıkan Nazlı K. yönetimindeki 34 VR 3690 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kaskının takılı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Semih S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Nazlı K.'nın 1.18 promil alkollü olduğu tespit edilirken, motosiklet sürücüsünde alkole rastlanmadı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı etkilenmezken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.