Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kent içi toplu taşıma ve Bursa Hayvanat Bahçesi ziyaretlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların yüzlerini gülümsetecek iki müjde verdi. “Tüm çocuklar aynı dilde gülümser” sloganıyla kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda toplu ulaşım ve Bursa Hayvanat Bahçesi ücretsiz olacak.

23 Nisan’da ulaşım ücretsiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, BursaKart kullanarak kent içi ayakta yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek. Bursalılar ücretsiz ulaşım ile birlikte bayram coşkusunu dolu dolu yaşayacak.

Hayvanat Bahçesi minik misafirlerini bekliyor

7’den 70’e herkesin vakit geçirdiği Bursa Hayvanat Bahçesi kapılarını 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz olarak açıyor. 55 türde 500 hayvan yaşadığı Bursa Hayvanat Bahçesi’nde ayı, kurt, aslan, leopar, yırtıcı kuşlar, lama, yaban eşeği, deve, timsah, maymun bölümleri, deve kuşları zebralar ve Afrika savağı bölümü yer alıyor. Hayvanları yakından görmek isteyen çocuklar aileleriyle hayvanat bahçesine gelerek 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda dopdolu bir gün geçirecek.