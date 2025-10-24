Gram altın 5 bin 786 liradan alınırken 5 bin 890 liradan satılıyor. 22 ayar bileziğin gramı 5 bin 289 liradan alınıp 5 bin 558 liradan işlem görüyor. 14 ayar altının gramı ise 3 bin 196 liradan alınıyor, 4 bin 316 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 9 bin 479 liradan alınırken 9 bin 606 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın 9 bin 403 liradan alınırken satış fiyatı 9 bin 547 lira olarak kaydedildi. Yarım altın 18 bin 957 liradan alınıp 19 bin 200 liradan satılıyor. Tam altın ise 37 bin 798 liradan alınırken 38 bin 247 liradan işlem görüyor.