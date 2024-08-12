Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törenle hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 24 saatte toplam 74 uçak trafiğinin gerçekleştiğini ve toplam 11 bin 108 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın teşrifleri ile 10 Ağustos Cumartesi günü hizmete açılan Çukurova Uluslararası Havalimanına ilk iniş ve kalkışın Türk Havayollarının TK2462 sefer sayılı Gölbaşı isimli uçağı olduğunu belirterek, 11 Ağustosta İstanbuldan havalanan uçağımız 11.45te Çukurova Havalimanımıza iniş yaptı. Aynı uçağımız, 13.00da İstanbula gitmek için buradan kalkış yapan ilk uçak oldu. dedi.

Bakan Uraloğlu, "24 saat içerisinde Çukurova Uluslararası Havalimanında gerçekleşen yolcu ve uçak trafiğine ilişkin veriler hakkında bilgi vererek, 12 Ağustos saat 11.30 itibarıyla iç hatta 48, dış hatta 26 olmak üzere Çukurova Uluslararası Havalimanımızda toplam 74 uçak trafiği gerçekleşti. Hizmet verdiğimiz yolcu sayısı ise iç hatta 7 bin 486, dış hatta 3 bin 622 olmak üzere toplam 11 bin 108e ulaştı" dedi.

BÖLGESEL HAVACILIKTA ÇITAYI YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bir gün içerisinde 10 binden fazla yolcunun Çukurova Uluslararası Havalimanından faydalanmasının, bölgenin hava ulaşımındaki ihtiyaçları karşılama kapasitesinin ne denli güçlü olduğunu gösterdiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yolcu sayısındaki bu yoğunluk, havalimanımızın sadece Adana ve Mersin değil, tüm bölge için ne kadar büyük bir fırsat sunduğunu açıkça ortaya koyuyor. Çukurova Uluslararası Havalimanı, bölgeye gelen ve buradan ayrılan her bir yolcuya kaliteli ve güvenli hizmet sunma konusunda kendini kanıtlamaya devam edecek. Açılışın hemen ardından bu kadar yüksek bir yolcu trafiği görmek, projeye olan ilginin ve güvenin güçlü bir göstergesi. Biz, Çukurova Uluslararası Havalimanımızla bölgesel havacılıkta çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Çukurova Uluslararası Havalimanını ilk kez deneyimleyen yolcular ise hizmete açılan havalimanının büyük, temiz ve konforlu olduğunu vurgulayarak, geniş ve ferah olduğunu belirtti.