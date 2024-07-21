Bursa’da ’hırsızlık’ ve ’dolandırıcılık’ başta olmak üzere toplamda 12 suçtan 24 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, sevgilisinin evinde saklanırken Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada ’hırsızlık’ ve ’dolandırıcılık’ suçları başta olmak üzere toplam 12 suçtan hakkında 24 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.A.’yı yakalamak için çalışma yaptı. Sivil ekipler, 24 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suç makinesinin Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi’nde sevgilisinin evinde saklandığı tespit etti. Sivil ekipler, binanın çevresinin sararak firari şahsı kıstırdığı evde yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.