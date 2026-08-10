Bir hafta önce alışveriş şenliği ve gösterilerle Gürsu Kent Meydanı’nda başlayan festival kapsamında alışveriş stantları, konserler, eğlenceler düzenlendi. Final programında ise Gürsu’da konser coşkusu yaşandı. Cumartesi akşamı İkilem Grubu’nun keyifli sahnesi ile coşan Gürsulular, pazar akşamı ise Mela Bedel’i dinledi. Her iki gün de müzik ziyafetinin yaşandığı konser akşamları ile Gürsu’da düzenlenen 28. Armut Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Festivalimize katkı veren Yeşil Çevre’ye ve Bursa Büyükşehir Belediyemize, Belediye Başkan Vekilimiz Şahin Biba’ya yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerle aynı ortamda, bu güzel şarkıları paylaşmak da çok güzel, nice güzel festivallerde buluşmak üzere" diye konuştu.

Konserlerin ardından sanatçılara coğrafi tescil işaretli Gürsu armudu hediye edildi. Özellikle gençler akşamın geç saatlerine kadar gönüllerince eğlendiler.