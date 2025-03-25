Gram altın alış fiyatı 3690 TL seviyesinde işlem görürken, satış fiyatı ise 3741 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altının alış fiyatı 3373 TL, satış fiyatı ise 3559 TL olarak belirlenirken, 14 ayar altının alış fiyatı 2017 TL, satış fiyatı ise 2925 TL oldu.

Çeyrek altın 6046 TL'den alınırken, satış fiyatı 6105 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altın ise 5954 TL'den alınıp 6030 TL'den satılıyor.

Yarım altın 12 bin 93 TL'den alınırken, satış fiyatı 12 bin 210 TL olarak işlem görüyor. Tam altın ise 24 bin 112 TL alış, 24 bin 318 TL satış fiyatıyla piyasada yerini aldı.