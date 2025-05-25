Gram altın alımda 4174 lira 55 kuruştan, satımda ise 4249 lira 22 kuruştan işlem görüyor. 22 ayar altın, alımda 3815 lira 93 kuruş, satımda ise 4039 lira 68 kuruş seviyelerinde. 14 ayar altının alım fiyatı 2289 lira 50 kuruş iken, satım fiyatı 3253 lira 73 kuruş olarak kaydedildi.

Çeyrek altın alımda 6839 liradan, satımda 6932 liradan el değiştiriyor. Eski çeyrek altın ise biraz daha düşük bir değerden işlem görüyor; alım fiyatı 6713 lira, satım fiyatı ise 6847 lira. Yarım altın, alımda 13 bin 677 lira, satımda ise 13 bin 863 lira seviyelerinde. Tam altının alım fiyatı 27 bin 271 lira, satım fiyatı ise 27 bin 600 lira olarak belirlenmiş durumda.