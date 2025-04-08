19 Nisan Cumartesi günü, Özel Altın Nesil Okulları’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan satranç turnuvası, 7’den 70’e her yaştan sporcuyu bir araya getirecek. Turnuvada, 8 yaş altı, 10 yaş altı, 12 yaş altı ve açık kategori olmak üzere dört farklı kategoride mücadele edilecek.

İnegöl’ün köklü firmalarından Tutumlu Çeyiz’in sponsorluğunda gerçekleşecek turnuvada, katılımcıları cazip ödüller bekliyor. Çeşitli kategorilerde toplam 25.000 TL değerinde alışveriş çeki dağıtılacak. Ayrıca, her kategoride ilk üçe giren sporcular kupa, ilk ona girenler ise madalya ile ödüllendirilecek. Bu ödüller, hem genç yetenekleri teşvik edecek hem de satranç tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunacak.

Turnuvaya katılmak isteyenlerin, www.bursa.tsf.org adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. Ancak dikkat: Katılım için sporcuların geçerli bir satranç lisansına sahip olması şart! Başvuru ve turnuva hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, 0534 920 6721 numaralı telefondan İnegöl Satranç Eğitim Merkezi ile iletişime geçebilir.

23 Nisan ruhunu satranç tahtasında yaşamak isteyen herkesi, Özel Altın Nesil Okulları’nda gerçekleşecek bu heyecanlı turnuvaya bekliyoruz. Hamle sırası sizde!