Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası henüz tespit edilemeyen park halindeki araç, bilinmeyen bir nedenle bir anda yanmaya başladı.

Kısa süre içinde otomobili tamamen saran alevleri fark eden çevredekiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Yanan araçta zaman zaman ufak çaplı patlamalar da meydana geldi. İhbarın ardından olay mahalline itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından otomobil tamamen kullanılamaz duruma gelirken, o anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.