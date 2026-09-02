Olay, Keles ilçesine bağlı Uluçam Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yaşandı. Alınan bilgiye göre, ağaçlık bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu fark eder etmez yangının başladığı noktaya koştu. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede yayılma riskine karşı hızla organize olan yöre halkı, kendi imkanlarıyla ateşe müdahale etti. Mahalle sakinlerinin yoğun gayretleri neticesinde yangın, ormanın iç kesimlerine sıçramadan kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü. Alevlerin erken fark edilmesi ve mahallelinin süratli müdahalesi, yangının çok daha geniş bir alana yayılmasının önüne geçti. Bölgede soğutma işlemleri devam ederken, yangının kesin çıkış nedenini saptamak amacıyla inceleme başlatıldı.

Diğer taraftan, ormanlık alanda başlayan yangına vatandaşların müdahale ettiği o anlar bir mahallelinin amatör kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bölge sakinlerinin yangın noktasına koşuşturarak alevleri bastırmak için büyük çaba sarf ettiği anlar dikkati çekti.