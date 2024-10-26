Osmangazi Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası başladı. 8 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenen turnuvaya katılan küçük raketler, eleme karşılaşmalarının ilk gününde birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Spora ve sporcuya verdiği destekleri arttırarak sürdüren Osmangazi Belediyesi’nin, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’na katılan geleceğin şampiyon raketleri, korta çıktı. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuva, 68 erkek ve 71 kız olmak üzere toplam 139 sporcunun katılımıyla başladı. Tek maç ve üç set üzerinden yapılacak eleme karşılaşmaları sonunda son 16’ya kalan minik tenisçiler yarın yapılacak olan yarı final ve final müsabakalarında mücadele edecek. Turnuva, beyaz grup ve kırmızı grup olmak üzere iki grup olarak yapılacak. Turnuvanın sonunda her iki grupta da ilk 4’e girmeyi başaran kız ve erkek sporcular, kupa ve madalyalarını düzenlenecek törenle alacak.