BHT CLINIC geçen sene sağlık sektöründe ilkini düzenlediği Uluslararası Otelcilik ve Destek Hizmetleri Zirvesinin 2’ncisine tekrar ev sahipliği yaptı. Düzenlenen zirve, otelcilik dünyasının güncel gelişmelerini masaya yatırmak üzere sektörün önde gelen profesyonellerini bir araya getirdi.

Nurcan Sabur ve Ece Gürsel’in sunumuyla gerçekleşen zirve, BHT CLINIC Otelcilik ve Destek Hizmetleri Müdürü Minel Çetin’in konuşmasıyla açıldı. Zirvede ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Op. Dr. Reşat Bahat sağlık sektöründe otelcilik hizmetlerine güncel yaklaşım konusunda görüşlerini bildirdi.

Temos Kurucu ve CEO’su Dr. Claudia Mika ve uluslararası katılımcıların da konuşmacı olarak bulunduğu zirve sektörde ilgiyle takip edildi. Zirve Burçin Bildik ve Zeynep Mansur’un konserleriyle sona erdi.