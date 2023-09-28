Bursa'da bir sürücü, otomobiliyle orta refüje çarptıktan sonra aracını terk ederek olay yerinden kaçtı.

Kaza, Osmangazi ilçesinin Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz adı açıklanmayan sürücü, direksiyon kontrolünü yitirerek 16 AJM 872 plakalı otomobili ile Avrupa Konseyi Bulvarı'ndan Yalova Yolu Caddesi'ne dönüş yaparken orta refüje çarptı. Diğer sürücülerin hemen ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerine ulaştıklarında sürücünün aracını bırakıp kaçtığını fark etti.