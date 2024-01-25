MALZEME LİSTESİ:

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvıyağ

5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN:

beyaz peynir

kaşar peyniri

zeytin

ÜZERİ İÇİN:

galeta unu

HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuz ve kabartma tozunu koyuyoruz. Ortayı havuz gibi açıyoruz. Ortaya sıvıyağı ve yoğurdu döküyoruz. Ortadan başlayarak hamuru yoğuruyoruz. Hamuru iyice yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp yuvarlıyoruz. İç harcı için, beyaz peyniri ufalıyoruz, kaşar peyniri rendeliyoruz ve karıştırıyoruz. Zeytin çekirdeklerini çıkarıyoruz. Bezeleri elimize alıp ortasına parmağımızla basarak açıyoruz. İçine biraz peynirli harç koyuyoruz, bir tane de çekirdeksiz zeytin koyuyoruz. Güzelce kapatıyoruz ve yuvarlıyoruz. İçlerini koyup yuvarladığımız bezeleri önce suya sonra galeta ununa buluyoruz. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.