Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM KARE koordinasyonunda gerçekleştirilen Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi yola çıktı.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl üçüncüsü düzenlenen seferin Brezilya, Çekya ve Norveç’ten 3 bilim insanının da dahil olmasıyla uluslararası boyut kazandığını açıkladı.

Bakan Kacır, 9'u Türk 3 yabancı bilim insanının yer alacağı seferde, 14 farklı bilimsel proje üzerinde çalışılacağını söyledi.

Ekibin Ulusal Arktik Bilim Seferi'nde deniz buzlarının bulunduğu noktaya kadar çıkmayı planladığını kaydeden Kacır, "Bilim insanlarımıza bu sene genç bir araştırmacımız da dahil oldu. TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında ve TEKNOFEST'in Su Kategorisi'nde birincilik elde eden genç araştırmacımız, doğal malzemelerle oluşturduğu ve deniz yüzeyindeki petrolü temizleyecek absorban materyali, bir milli teknolojiyi, Arktik bölgesine uygulayacak hem de bu bölgede test etmiş olacak." İfadelerini kullandı.

KUTUPLARDAKİ İNCELEMELER İKLİM DEĞİŞKLİĞİNE IŞIK TUTUYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal iklim değişikliğine dikkat çekerek kutuplar konusunun bununla ilişkili olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koydu. Mandal, “Kutup araştırmalarına başladığımız zaman bu bir farkındalıktı ancak son dönemde iklim değişikliğini Türkiye’de o kadar güçlü hissediyoruz ki artık bir zorunluluğa dönüştü. Özellikle Arktik'ten gelecek veriler çok kıymetli” vurgusu yaptı.

Bilim seferinin koordinatörlüğünü yapan TÜBİTAK KARE Enstitü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu yıl bizimle olacak. Aynı zamanda, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi'nden katılımcımız mevcut. Uluslararası bilim insanları da bizlerle beraber olacak. Ulusal Arktik Bilim Seferi'miz uluslararası bilim insanlarına da ev sahipliği yapacak." dedi.