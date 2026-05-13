Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 47 gün önce 3 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezindeki saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı. Dosyada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Mart'ta Ömerağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına otomobille gelen kişilerce ateş açılması sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49) ve emekli polis memuru Talip Çakır'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışma sürüyor.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen D.S., A.Ç., A.Ç., G.A. ve İ.C.U. isimli şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.C.U. ve A.Ç. tutuklandı; D.S., A.Ç. ve G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.