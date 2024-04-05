Karın boşluğunda kist bulunduğu için 3 yıldır; şiddetli karın ağrısı, hazımsızlık ve kilo verme durumuyla mücadele eden 78 yaşındaki Mukaddes Terzi, sonunda ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu. Karın boşluğunda bulunan kistin midesine boşaltılmasıyla bir günde taburcu edilen Terzi, “Ben çok korktum, benimle aynı durumu yaşayanlar sakın korkmasın. Gelip tedavi olsunlar” dedi.

4 Torun sahibi 78 yaşındaki Mukaddes Terzi, 3 yıl önce şiddetli pankreatit geçirdi. Buna bağlı karın boşluğunda kist oluşan Terzi, o günden bugüne; şiddetli karın ağrısı, hazımsızlık ve sürekli kilo verme gibi durumlarla karşı karşıya kaldı. Yıllardır çeşitli hastanelere gitmesine rağmen tedavisine bir türlü çözüm bulunamayan Terzi ve ailesi umudunu kaybetmek üzereydi. Yaptıkları araştırma sonucunda aile, Biruni Üniversite Hastanesi’nde Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil’e başvurdu. Prof. Dr. Özdil, uyguladığı ‘endeskopik kistogastronomi’ yöntemiyle hastanın karın boşluğunda bulunan kistin ameliyatsız bir şekilde midesine boşaltılmasını sağladı. 20 dakika süren işlem sonrası Terzi, 1 günde taburcu olarak ağrılarından kurtuldu.

“Yıllardır tedavi olup olmamak arasında kaldım”

3 yıl boyunca çok zorluklar çektiğini belirten Mukaddes Terzi, “Yıllardır doktor doktor gezdik. Bu doktorumuzu da televizyonda gördük. Bize işlemi anlattı ve biz de kabul ettik. Çareyi burada bulduk çok şükür. Hastalığım boyunca bana hizmet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben zamanında tedavi olup olmamak arasında kaldım. Çok düşündüm ve korktum. Kim benimle aynı durumu yaşıyorsa sakın korkmasın. Gelsin ve tedavisini olsun. Ben şimdi çok iyiyim” dedi.

“Tedaviyi cihaz yardımıyla yapıyoruz”

Terzi’nin sürekli kusma problemleri yaşadığını belirten Prof. Dr. Özdil, “Bu tür vakaların iyileştirilmesi için son yıllarda ‘minimal invaziv’ dediğimiz ve hastalara fazla zarar vermeden yapılan bir yöntemimiz var. Adı ise Endoskopik Kistogastronomi. Bu yöntemle kisti, karın boşluğundan mideye bağlantı yaparak boşaltıyoruz. Bunu da bir cihaz yardımı ile yapıyoruz. Böyle bir yöntem seçtiğimizde hasta hem çok kısa sürede toparlanıyor hem de dışarıya açık, cilt yoluyla boşaltmanın getirdiği enfeksiyon, uzun süreli taşımanın getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalmıyor. Önceki zamanlarda ameliyat ihtiyaçları oluyordu. Bu yöntem ile onlara hiç gerek kalmıyor” açıklaması yaptı.

“Kistin tekrarlama ihtimali düşüktür”

Prof. Dr. Özdil, “Hasta bir yandan günlük hayatına devam ederken bir yandan da kist sıvısı mide içinden boşalarak yavaş yavaş kapanıyor. Bu yöntem her yerde değil, belirli büyük merkezlerde yapılıyor. Biraz da deneyim gerektiren bir işlemdir. Normalde yaş ilerledikçe gerçekleştirilecek olan işlemin riski de artmaktadır. Ancak hastamızın çok fazla ve kritik ek hastalıkları olmadığı için işlemi yaptık. Ağır kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği, kanama bozukluğu, anestezi alamama gibi durumlar varsa bu yöntem uygulanamaz. Pankreatit sonrası kist oluştuğu için tedavi sonrası kistin tekrarlama ihtimali biraz düşüktür. Yüzde 1-5 tekrarlayabilir. Ancak etkin drenaj yapılmazsa tekrarlama ihtimali var” şeklinde konuştu.

“Kist içinde şiddetli kanamalar olursa ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor”

Bu yöntemden önce kullanılan tedavi yöntemlerimi anlatan Prof. Dr. Özdil şunları söyledi:

“Eskiden bu tür vakalarda bazen cerrahi bazen de ciltten kisti boşaltma yöntemi kullanılıyordu. Pankreas derinde bir organ olduğundan oraya ulaşıp etkin şekilde boşaltmak çok zor oluyordu. Bu yöntem sayesinde bu tür zorluklar yaşanmıyor. Bazı durumlarda kistler kendiliğinden karın içinde açılabiliyor. Enfeksiyon gelişebiliyor. Kist içinde de şiddetli kanamalar olabiliyor. Bu şiddetli kanamalar sonrası çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden doğru zamanda ve doğru yerde tedavi edilmesi önemlidir.”

Terzi’nin durumunun gayet iyi olduğunu da belirten Prof. Dr. Özdil son olarak “Bundan sonra beslenmesine dikkat ederek yağlı ve ağır menülerden uzak duracak. Kistinin kaybolmasını bekliyoruz. Stenti ise 3 ay içerisinde çıkarılacak” dedi.