Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti. Asrın felaketine Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde yakalanan 19 yaşındaki Beliz Aydın’ın enkaz altında çıkartılan annesi Betül Günyaşar hastanede hayatını kaybederken, ağabeyi Abdurrahman Aydın iki bacağı ampute edilerek hayatta kaldı. Asrın felaketini derinden yaşayan Beliz, depremin 13.saatinde enkazın altından annesi ve ağabeyini kurtaran askerin kendisine üşümesin diye emanet olarak verdiği parkayı 3 yıldır özenle saklıyordu. Beliz’in özenle sakladığı emaneti Türkiye gündemine getiren İhlas Haber Ajansı’nın haberi sonrası montu genç kıza verenin Emekli Albay Raşit Çelik olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen programla; emanetin sahibi olan Emekli Albay Çelik, 3 yıl sonra depremzede Beliz ile bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Beliz’in söyledikleri hüzünlendirirken Emekli Albay Çelik’in sözleri gururlandırdı.

"Ben orada tek kaldım ama korkmadım, üstümdeki montun beni koruyacağını düşündüm"

Albay Çelik’in kendisine verdiği montun kendisini güvende hissettirdiğini ifade eden Beliz, "Hiç kimse montu bana bir askerin verdiğine inanmadı, bana ‘halüsinasyon gördün’ diyenler oldu. ‘Orada hiç kimse yoktu diyenler benle dalga geçtiler’ ve ‘olayın şokuyla öyle hatırlıyorsun, orada kimse yoktu’ dediler ve bende hayır vardı dedim. Ben tek kalmayayım diye komutanımız bana üstündeki montu çıkardı verdi dedim, o an beni düşündü ve bunu yaptı dedim ama hiç kimse bana inanmadı. Siz o kadar kıymetlisiniz ki, annemi en son sizin yanınızda gördüm. İyi ki oradaydınız ve iyi ki vardınız. Ben orada tek kaldım ama size emanet olduğum için her şeyin düzeleceğine inanmıştım. Ben orada tek kaldım ama korkmadım, üstümdeki montun beni koruyacağını düşündüm. Ogün hava çok soğuk ve karanlıktı, o soğukta bile hiç düşünmeden üzerinizdekini çıkartıp bana vermeniz beni orada güvende hissettirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teyzem sayesinde sizleri buldum. Kimseyi tanımıyordum, çekiniyordum ve sizin oradaki varlığınız benim için çok kıymetliydi. Kendimi çok güvende hissettim" dedi.

"Bizim için üniformamız çok kıymetli, bize milletimizin vermiş olduğu bir emanet ve biz bu üniformayla orada görev yaptık"

Emekli Albay Raşit Çelik, asrın felaketinin ilk anından itibaren Mehmetçiğin depremzede vatandaşların yardımına koştuğunu belirterek "Biz kimseyi inandırmak için bir şey yapmıyoruz, vazifemiz neyse onu yerine getirmeye çalışıyoruz. O günde onun için onun oradaydık, başkası olsa başkasına yardım edecektik ve yardım da ettik. Sizi orada öyle bırakacak durumda değildik ve bırakamazdık. Ne olursa olsun, sizi bir an önce hastaneye yetiştirmemiz gerekiyordu ve yetiştirdik. Ben annenize çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin. Sizin gibi pırlanta gibi 2 evlat yetiştirmiş. Bizim için üniformamız çok kıymetli, bize milletimizin vermiş olduğu bir emanet ve biz bu üniformayla orada görev yaptık. Üniformamızın verdiği güç ve kuvvetle görev yaptık. Sende üniformanın bize vermiş olduğu onuru ve haysiyeti gerçekten çok güzel saklamışsın. Ben bunun için ayrıyeten sana teşekkür ediyorum kızım. İskenderun Tugay komutanımızın emrine girdik, ardından da Antakya ilçesi Gündüz Caddesi’ne gittik. Sorumluluk sahamıza girdik ve vatandaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. Ben orada size yardım ederken askerlerimiz fedakarca, canlarını riske atarak vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışıyorlardı. Parkayı çıkarıp verme sebebim, senin oradaki insanlardan çekiniyor olmandı. İnşallah depremi yaşayan tüm vatandaşlarımız daha iyi olacak " dedi.



"Askerlerimiz canlarını hiçe sayarak beni ve annemi kurtarmaya çalışıyorlardı"

Asrın felaketinde enkaz altında kalan ve 2 bacağı ampute edilen ağabey Abdurrahman Çelik, "Biz röportaj vermiyorduk, Çilem teyzem sayesinde devletimizin ve milletimizin yanımızda olduğunu, askerlerimizin her zaman yanımızda olduğunu söylemek istedik. Askerlerimiz canlarını hiçe sayarak beni ve annemi kurtarmaya çalışıyorlardı" dedi.