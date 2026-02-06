Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aldığı kararla, kredi borçları yapılandırılabilecek. Borç sahibinin 3 ay içinde başvuru yapması halinde kredi borcu 48 ay vade ile yapılandırılabilecek.

BDDK’nın verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla sektörde toplam 13 trilyon 300 milyar TL tutarında bireysel kredi kartı limiti bulunuyor. Bu tutarın yalnızca yüzde 21’ine denk gelen 2 trilyon 800 milyar TL’si kullanılırken, limitlerin yüzde 79’u atıl durumda. Açıklamada ayrıca, 40 milyon 700 bin kredi kartı kullanıcısının bulunduğu, bunların 30 milyon 600 bininin ise 400 bin TL’nin altında karta sahip olduğu ve bu oranın yüzde 75’e karşılık geldiği belirtildi.

YASAL TAKİBE UĞRAYAN SAYISI YÜZDE 14 ARTTI

Ayrıca, 2025 yıl sonu itibarıyla 1 milyon 284 bin kişi bireysel kredi borcunu, 1 milyon 625 bin kişi de kredi kartı borcunu ödemedi. 2024 yılı ile kıyasa göre, 2025’te borcu nedeniyle yasal takibe uğrayan kişi sayısı yüzde 14 artarak 2 milyon 114 bin kişi oldu.

YÜZDE 100 ARTTI

Risk Merkezi verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde yüzün üzerinde arttı ve 288 milyar 800 milyon TL oldu.

Borç yapılandırma düzenlemesi 2025 yılı Aralık ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe uğramış kişi sayısı 178 bin 131; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 156 bin 716 oldu.

BDDK şu veriyi de paylaştı:

“750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.”