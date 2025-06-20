İlgili kurumlara yapılan şikayetlerin sonuçsuz kalması üzerine vatandaşlar, çözüm arayışıyla bir araya gelerek çeşitli toplantılar düzenledi.

Mahalleye bitişik konumdaki Organize Sanayi Bölgesi’nden özellikle gece saatlerinde yayılan keskin koku nedeniyle sıcak yaz günlerinde bile pencereler kapalı tutuluyor. Konuyla ilgili olarak DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Demir, toplantıda yaptığı değerlendirmede, bazı fabrikaların mesai saatleri dışında denetimden kaçmak amacıyla kimyasal salınım yaptığını iddia etti.

Gece saatlerinde yayılan kokunun insanları nefessiz bıraktığını ifade eden mahalleli, kirliliğin OSB sınırının hemen dışında faaliyet gösteren bazı fabrikalardan kaynaklandığını belirterek yetkililerden denetim ve çözüm talebinde bulundu.