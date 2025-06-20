

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde 400 yıldır cuma günleri kurulan Cuma Hayvan Pazarı, hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kapatıldı. 2 hafta hizmet veremeyecek olan pazarda, 4 asırdır güveç ve kavurma geleneğini yaşatan kavurmacıların ise hizmet vermeye devam edeceği açıklandı.

Büyükorhan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Büyükorhan Cuma Hayvan Pazarı Bursa bölgesindeki hayvan pazarlarında şap hastalığı görüldüğünden dolayı 2 hafta süreyle hizmete kapatılmış olup kavurmacılar açık olacaktır. Tüm halkımıza ilanen duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA