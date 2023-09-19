Manisa Büyükşehir Belediyesi, göletleri balıklandırma projesi kapsamında Yunusemre ilçesine bağlı Maldan ve İlyasçılar Mahallesi’nde bulunan göletlere toplamda 30 bin adet yavru sazan bıraktı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, göletlerde balık popülasyonunun artırılmasına yönelik başlattığı balıklandırma projesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Maldan Mahallesi’nde bulunan Sarı Su Göleti’ne 20 bin; İlyasçılar Mahallesi’nde bulunan gölete de 10 bin olmak üzere, toplamda 30 bin adet yavru sazan balığı salındı.

Proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde hem toprakta hem de suda kırsal kalkınma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması gibi amaçlarla başlattığımız gölet balıklandırma projemiz kapsamında Yunusemre ilçemiz Maldan ve İlyasçılar göletlerine toplamda 30 bin adet yavru sazan bıraktık. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.