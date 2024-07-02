Bilecik’te 30 Fahri Trafik Müfettişlerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri ve 30 Fahri Trafik Müfettişlerinin katılımıyla ‘2024 Yılı Fahri Trafik Müfettişleri 1. Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda; değerlendirme, bilgilendirme ve yeni değişiklikler içeren mevzuat ile müfettişlerin dikkat etmesi gereken konular görüşüldü. Bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda karşılıklı fikirler değerlendirilerek 2024 yılının değerlendirilmesi yapıldı.