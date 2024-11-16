Ekiplerin sıkı takibi sonrası kaza yaparak durabilen otomobil sürücüsü, 2.06 promil alkollü çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevinde olan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, önlerinde seyreden 41 VB 090 plakalı otomobilden şüphelendi. Şüphe üzerine otomobile 'Dur' ikazında bulunan ekipleri dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile otomobil arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sonrası 41 VB 090 plakalı otomobil Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde kaldırıma çarparak kaza yaptı. Polis ekipleri tarafından etrafı çevrilen otomobilin sürücüsü, ekiplere teslim oldu. Ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalanan Samet A., yapılan alkol testinde 2.06 promil alkollü çıktı.

Öte yandan, kaza sebebiyle 2 şeride düşürülen yol, kaza yapan otomobilin çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: İHA