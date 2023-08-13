Şile bezinin değerini ve kültürünü koruma misyonuyla gerçekleşen 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali Pazartesi günü başlıyor.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve eşsiz kültürel geçmişiyle Şile, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’yle 14-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’un kalbi olacak. Festival çerçevesinde, 7 gün boyunca birbirinden değerli paneller, söyleşiler, konserler ve atölye çalışmaları, ünlü sanatçıların muhteşem performansları ve Şile bezinin ritüelleriyle dolu etkinliklerle dolu bir program gerçekleşecek.

14 Ağustos Pazartesi günkü etkinler; saat 18.00’de Bezi Kolektif Tasarım Merkezi Lansmanı, saat 20.30’da Festival Korteji / Taş Mektep, saat 21.00’de Halk Oyunları Gösterisi, saat 22.00’de Emre Altuğ Konseri olarak olarak gerçekleşecek.