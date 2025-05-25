Festivalde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da yer aldı.

Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Asya’dan günümüze uzanan köklü bir geleneğin yaşatılması amacıyla Dünya Etnospor Birliği tarafından organize edilen festivale yaklaşık 35 ülkeden katılım olduğunu belirtti.

Festival kapsamında, geleneksel atlı sporlar, binicilik oyunları, el sanatları ve sahne sanatlarının sergilendiği alanlar ziyaret edildi.

“Festivalin hayırlara vesile olmasını diliyor, organizasyonu düzenleyen Dünya Etnospor Birliği’ne teşekkür ediyorum” diyen Bakan Bolat, etkinliğin kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.