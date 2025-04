Aslında 37. Hafta erken dönem olarak adlandırılan, ancak bebeğin neredeyse doğmaya hazır olduğu bir zaman anlamına geliyor. Bu yüzden evi toparlama ve temizleme faaliyetleri, beyninizin de sizin kadar hazırlıklı olduğunu gösteren işaretlerden bir tanesidir. En azından bebeğiniz için ona uygun temiz, ferah bir ortam hazırlamış olursunuz. Bu süreci kendiniz kontrol ettiğiniz için de size avantaj sağlayacağı bazı yönleri olabilir.

37 Haftalık Bebek Boyutu

Gebeliğin 37. Haftasında bulunan bir bebeğin boyutu bir marul başı kadardır. Bu hafta itibari ile bebeğinizin baştan ayağa boyu 48,5 cm iken, ortalama ağırlığı ise 2,850 kg’dır. Ayrıca bebeğiniz her geçen gün yaklaşık 15 gram almaktadır.

37 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

37 haftalık gebelik sırasında hamileliğinizin sekiz ay ve bir haftayı geride bırakmışsınız demektir. Uzun zamandır beklediğiniz buluşma tarihine kadar önünde sadece 3 haftanız var.

37 Haftalık Gebelik Belirtileri

Gebeliğin 37. haftasında semptomlar doğum belirtileri ile karıştırılabilir. Peki, bu hafta neler hissediyor olacaksınız? 37 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Mide yanması: Bebek, doğum tarihiniz yaklaştıkça sindirim sisteminize baskı yapmaya devam eder. Bu yüzden mide asidiniz yukarı doğru çıkmaya başlar. Bunu biraz olsun hafifletmek için antasit türü ilaçlar kullanabilir, baharatlı, asitli yiyeceklerden biraz uzak durmayı deneyebilirsiniz.

Lekelenme (kanama): Hamileliğin 37. haftasında biraz lekelenme olması gayet normaldir. Unutmayın, hamileyken serviksiniz çok hassastır, bu nedenle seks sırasında tahriş olabilir ve kanamaya sebep olabilir. Bu kanama birkaç damla kandan fazla olur ise mutlaka doktorunuzu arayın. Çünkü vajinal kanama, plasental abrupsiyon gibi plasenta ile ilgili bir problemin işareti olabilir ve bu durumda hemen tedavi olmak oldukça büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte, lekelenmeyi veya kanamayı doğumun başlamasından yaklaşık 72 saat önce rahminizden gelen nişan (mukus tıpası) ile karıştırmayın. Doğum öncesi nişanı, serviksinizden gelen sümüksü ve kanla karışık bir akıntıdır. Bebeği rahimdeki enfeksiyonlara karşı koruyan bu akıntı, doğumun başladığının en önemli işaretidir.

Derinizde oluşan çatlaklar: Bunu söylemek biraz moralinizi bozabilir ancak bundan sonra doğuma kadarki süreçte cildinizde yeni çatlaklar oluşmaya devam edecektir. Oluşacak olan bu çatlakların biraz olsun önüne geçmek için vücut yağını yanınızdan ayırmayın ve müsait olduğunuz her dakikada karnınıza sürmeye devam edin. Ayrıca, her iki dakikada bir tuvalete gitseniz bile, bol miktarda su içmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

Karın basıncı: Eğer bebeğiniz pelvis boşluğunuza düştüyse bu, karnınızda inanılmaz bir baskı yaratır. Bu baskı sizin hâlihazırda çektiğiniz ağrıların üstüne daha yeni ağrı ve acılar hissetmenize neden olabilir. Bebeğin pelvisinize düşmesi doğumun çok yakın olduğunun bir işareti olması ile birlikte sizin tuvaleti mesken tutmanıza sebep olacaktır!

Uyku problemi: Hamileliğin son zamanlarında gecenin geç saatlerine kadar uyanık kalmak veya gecenin ortasında uyanmak ve bir daha uyuyamamak gayet normaldir. Daha fazla uyuyabilmek için kendinizce bazı stratejiler geliştirebilirsiniz. Örneğin, gün boyunca bol miktarda egzersiz yapın, yatmadan hemen önce çok fazla su içmek yerine ihtiyacınız olan suyu gün içerisinde alın. Ayrıca kafein alımınıza kesinlikle bir sınır koyun.

Kasılmalar: Gebeliğinizin 37. haftasında yaşanılan kramp veya kasılmalar oldukça yaygın ve beklenen semptomlardır. Sonuç olarak yakında bir bebeğiniz olacak ve vücudunuz kendini hazırlıyor. Oturur ya da olduğunuz yerde uzanırsanız kasılmalarınızın kısa zamanda geçeceğini kendiniz de görebilirsiniz. Bu şekilde pozisyon değiştirerek geçen kasılmaların Braxton Hicks kasılması olduğunu anlayabilirsiniz. Çünkü gerçek doğum kasılması pozisyon değiştirince geçmeyen ve süresi gittikçe uzayan istikrarlı kasılmalardır. Bu arada susuz kalmadığınızdan kesinlikle emin olun, çünkü dehidrasyon (susuzluk) sizi erken doğum riski ile karşı karşıya getirebilir.

Mide bulantısı: Mide bulantısını, hamilelik süresince neredeyse her gün tecrübe etmişsinizdir. Ancak bulunduğunuz hafta kavuşma tarihinize çok yakın olduğu için bu seferki mide bulantıları yakında doğum yapacağınızın bir işareti olabilir. Eğer bulantınız şiddetli ise ve devamlı kusuyorsanız derhal kadın doğum uzmanınızı bu durumdan haberdar edin. Böylece karaciğer ile ilgili ciddi bir problem olan ve sizin gibi hamile kadınlarda yüksek tansiyon ve kanamaya sebep olan HELLP sendromu veya hipertansiyon ve proteinüri şeklinde kendini gösteren preeklampsi gibi hastalıkları engellemiş olabilirsiniz.

Peki, ikiz bebeklere hamile olan 37 haftalık anne adaylarının durumu ne olacak? İkiz bebeklerin çoğunluğu hamileliğin 37. haftasından önce doğar. Bu nedenle eğer ikizleriniz bu zamana kadar hâlâ orada duruyorsa aynı kategorideki anneler arasında azınlıktasınız demektir. Muhtemelen bebekleri henüz doğurmadığınız için ciddi bir rahatsızlık hissediyorsunuzdur. Belki onları bir an önce görmek için sabırsızlıktan çatlıyorsunuzdur. Ancak onları doğurmayarak sağlıkları için gerçekten iyi bir şey yapıyorsunuz. Çünkü ikizler ne kadar çok rahminizin içinde kalırsa, onar için o kadar iyi.

37 Haftalık Gebelikte Doğum Belirtileri

37 haftalık hamilelik doğum belirtileri hakkındaki bilgilerinizi tazelemek için mükemmel bir zamandır. Her geçen gün doğum yapma ihtimaliniz arttığı için herhalde hastaneye ulaşmaya çalışırken saatlerce takside beklemek istemezsiniz. Bunu söylerken elbette amacımız sizi korkutmak değil ancak her an kendinizi doğuma hazır hissetmelisiniz.

Doğum belirtilerini şu anda tecrübe ettiğiniz belirtiler ve çok yakında tecrübe edeceğiniz belirtiler olmak üzere iki kategoride ele almak mümkündür. Eğer 37. Haftadan itibaren bu belirtilerden bazılarının vücudunuzda meydana geldiğini fark ederseniz, anlayın ki doğum tarihiniz kesin olmamakla birlikte çok yakın!

37 haftalık gebelikte doğum sancısı belirtileri aşağıdaki gibidir:

Doğum nişanı (Mukus tıkacı): Son zamanlarınızda iç çamaşırınıza büyük bir daire şeklinde veya biraz daha az miktarda kalın sümüksü bir akıntının geldiğini görebilirsiniz. Bu akıntı rahim ağzını koruyan mukus tıkacıdır. Rahim ağzı genişledikçe, bebeğe yol açmak için mukus tıkacı kendini salar. Bebeğin bakterilerden etkilenmesine engelleyen mukus tıkacı, içinde bir miktar kan bulundurabilir.

Mide bulantısı: Bazı kadınlar için, doğum başlamadan hemen önce midelerinin bulanmasını kendilerini hasta hissetmeye yettiğine inanırlar. Bu nedenle, 37 haftalık hamilelikte yaşanan ve çoğunlukla kusma ile sonuçlanan yoğun bulantı, bebeğin yakında geleceği anlamına gelebilir.

İshal: 37 haftalık hamileyken yaşadığınız ishal gerçek bir ishal olabilir. Bununla birlikte ishal, doğumunuzun eli kulağında olduğu anlamına da gelebilir. Bunun nedeni, hormonlarınızın doğum için hazırlanmak üzere salınımı değiştikçe bağırsaklarınızı da uyarabiliyor olmasındandır.

Aşağı bölümde doğumun eli kulağında olduğunu işaret eden belirtilerden birkaç tanesini sıralayacağız. Bu belirtileri fark ettiğiniz anda vakit kaybetmeden kadın doğum uzmanınızı aramanız sizin ve bebeğinizin yararına olacaktır. 37 haftalık gebelikte doğum belirtileri şunlardır:

Suyun boşalması: Eğer iç çamaşırınızda veya vajinanızda damlama veya fışkırma şeklinde sızıntı hissediyorsanız bu, muhtemelen amniyon sıvısıdır. Çoğu kadın suyun boşalmasından sonraki 12 saat içinde doğuma başlar.

Düzenli kasılmalar: 37 haftalık hamile karnınız regl döneminizde olduğu gibi sürekli kasılıyor mu? Eğer bu kasılmalar tekrarlamaya devam eder ve gittikçe daha sık geliyor gibi görünürse, doğumunuz başlamış demektir. Rahminiz kasıldıkça serviksinizi genişletir, böylece bebeğiniz dışarı doğru yol almaya başlar. Bu sizin ilk hamileliğiniz ise, “aktif doğum” olarak bilinen sürece girmeden birkaç saat önce düzenli kasılmalar olabilir. Bu kasılmalar gerçekten çok acı veren türdendir ve tüm dikkatinizi buna vermeniz gerekir. Ayrıca bu süreçte kesinlikle hastanede olmanız gerekir.

Sırt ağrısı: Bazen bebeğiniz annenin omurgasına baskı uygulayacak şekilde pozisyon almıştır. Eğer bu ağrı hamilelikte şu ana kadar tecrübe ettiklerinizden daha şiddetli ve sürekli artan bir sırt ağrısı ise veya karnınızdan sırtınıza ya da tam tersi olacak şekilde yayılıyorsa, bu sizin doğuma başladığınız anlamına gelebilir.

Doktorunuz size 37 haftalık hamile karnınızı hangi noktadan itibaren hastaneye götürebileceğinizi söyleyecektir. Suyunuz boşaldıysa, doktorunuz hemen hastaneye yatırılmanızı söyleyebilir çünkü enfeksiyon riski bu sürecin yakından takip edilmesini gerektirmektedir. Eğer sürekli kasılmalar yaşıyorsanız, birçok hastane sizi kabul etmeden önce bu kasılmaların muhtemelen beş dakika veya daha kısa bir süre içinde sürekli olarak gerçekleşmesini bekleyecektir. Bu yüzden bulunduğunuz yer hastaneye ne kadar uzakta olursa, o kadar erken evinizden ayrılmanız gerekecektir.

Gebeliğinin 37. Haftasında bulunan birçok anne adayı, suni sancı yöntemi ile doğumun nasıl olduğunu öğrenmek için can atıyor. Bizce bunu bir düşünün! Çünkü 37 haftalık bir fetüs uzmanlar tarafından “erken dönem” olarak kabul edilir. Bu, doktorların henüz suni sancı vermeyi veya sezaryen (C-section) doğumu önermedikleri anlamına gelir. Bunun nedeni, hamileliğin 37. Haftasında bulunan bazı bebeklerin gelişmeyi tamamlamak için birkaç haftaya daha ihtiyacı olmalarıdır.

37 Haftalık Gebelik Görüntüsü

Bebeğiniz yepyeni harika beceriler geliştirmeye devam ediyor. Bunlardan bazıları soluma, soluma, emme, kavrama ve göz kırpma. Yeni bir gelişme daha var: bebeğiniz mekonyum adı verilen ilk yapışkan kakasını çoktan yapmaya başladı. Şimdiden bezini hazırlayın!

37 haftalık gebelik döneminde yapılması istenen ultrason, doktorunuzun isteğine göre biyofiziksel profilin bir parçası olarak da kullanılabilir. Biyofiziksel profil testi gibi testlerin hepsi bebeğin herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını tespit etmek için uygulanır. Ayrıca bu test ultrason kullanılarak ve stressiz bir ortamda yapıldığı için elde edilen sonuç bebeğinizin sağlık durumunu daha güvenilir bir şekilde ölçebilir.

37 haftalık ikiz bebeklere hamile olan annelere gelince, doktorunuz tıbbi geçmişinize ve bebeklerin durumlarına bağlı olarak sizinle suni sancı ile doğum (indüksiyon) veya sezeryan (C- section) doğum hakkında konuşması muhtemeldir. Bazı doktorlar bu iki yöntemin ikizlere olan hamileliğinizin 38. haftasında yapılmasını öneriyor. Bu durumda bebeklerinize kavuşmak için sadece bir hafta daha bekleyeceksiniz!

Bebeğinizi veya bebeklerinizi nasıl veya ne zaman dünyaya getireceğiniz çok da önemli değil, bu yüzden sabırlı olun. Şimdi kendinize bu işin önünüzdeki herhangi bir gün veya birkaç hafta içinde olabileceğini hatırlatmayı deneyin. Kendinizi aşırı sabırsız hissediyorsanız, o zaman gidip temizleyecek başka bir şeyler bulun. Örneğin, bebek için alınacak başka eksikleriniz var mı? Buzdolabının arkası ve mobilyaların üstü yeterince temiz mi? Maksat, zihninizi başka şeyler ile meşgul etmek.

Gebeliğin 37. Haftasında Yapılacaklar

37 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

38. hafta doğum öncesi ziyaretinizi ayarlayın

Doğum sonrası depresyon belirtileri ve tedavileri hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışın

Bebek bakım bilgilerinizi yeniden hatırlayın.