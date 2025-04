Peki, bebeğinizin durumu nasıl? Öncelikle bebeğiniz bu aralar misafirliğe gelebileceği için doğum öncesi son hazırlık çalışmanızı bu haftaya bırakmayı düşünebilirsiniz. Yani birkaç ay önce doğum dersi aldıysanız, size verilen materyalleri yeniden gözden geçirin ve eşinizle birlikte öğrendiğiniz nefes tekniklerini tekrar uygulamayı deneyin.

Ayrıca iş yeriniz veya mesai arkadaşlarınız ile projelerinizin son durumunu paylaşın. Böylece ani bir doğumda ofisten çıkmak zorunda kalırsanız iş arkadaşlarınız ne yapmaları gerektiğini bilirler. Hamileliğin 36. haftası aynı zamanda eşinizle birlikte doğum randevusu almanın tam zamanı. Beraber bir şeyler yapmak stresinizi azaltacaktır. Bu romantik bir akşam yemeği olabilir.

36 Haftalık Bebek Boyutu

Hamileliğinizin 36. haftasında bebeğinizin büyüklüğü neredeyse bir papaya kadardır. Ayrıca, başından ayağına kadar olan uzunluğu toplamda 47,5 cm’yi bulurken, ağırlığı da yaklaşık olarak 2,7 kg civarındadır.

36 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

36 haftalık gebelik esnasında 8 aylık gebelik dönemini geride bırakıp 9. ayın ilk haftasına girmiş bulunmaktasınız. Büyük buluşmanın sadece 4 hafta uzağındasınız. Ha gayret, az kaldı!

36 Haftalık Gebelik Belirtileri

Kavuşmanıza sadece dört haftanız kalmışken neredeyse tüm hamilelik belirtileriniz bebeğinizin yakın zamanda doğacağı gerçeği ile yakından ilişkilidir. 36 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Artık daha rahat nefes alıyorsunuz: Bebek pelvisinize inerken, ciğerleriniz daha fazla alana sahip olacak ve bu şekilde önceki haftalara göre daha rahat ve derin nefes alabileceksiniz.

Pelvik rahatsızlığı: Bebeğin aşağıya doğru inmesi belki sizin nefes almanızı kolaylaştıracak ancak pelvisinizde oluşturduğu baskı leğen ve kalça kemiklerinizde inanılmaz bir ağrıya sebep olacaktır. İstikrarlı ve düzenli aralıklar ile durmadan devam eden kasılmalar dâhil olmak üzere vücudunuzdaki tüm doğum belirtilerine dikkat edin. Çünkü bu hafta da dâhil olmak ileriki haftalarda her an doğum gerçekleşebilir.

Uyku problemi: Kendinizi gecenin 3’ünde ayakta bulmak veya gece uykudan uyanmak ve bir daha uyuyamamak, gecenin herhangi bir saatinde dolabı düzenlemek veya yemek yapmak… Bunların hepsi uykuya hasret kalan hamile kadınların tecrübe ettiği normal olaylar. Ancak her zaman böyle olmamalı çünkü uykusuzluk sizin sağlığınızı etkilediği gibi bebeğinizin sağlığını da etkileyecektir. Yarım saatliğine bile olsa hafif bir şekerleme yapmanın bir yolunu mutlaka bulun.

Mide ekşimesi, yanması: Büyüyen bebeğiniz, sindirim sisteminizi tıkayarak midenizin önceden hamile olmadığınız zamanlardaki gibi çalışmasına izin vermiyor. Midenizdeki asit ve gaz dengesini sağlamak için kullanılan antasitler bu durumda size biraz yardımcı olabilir. Elbette bu tür ilaçları kullanmanız için öncelikle bunların doktorunuz tarafından onaylanması gerekir. Narenciye türü meyveleri, baharatlı yiyecekleri, sirkeli ve yağlı yiyecekleri sofranızdan uzak tutarak mide yanmasını önleyebilirsiniz. Bu tür bir tavsiyenin keyfinizi kaçıracağını biliyoruz ancak, size sağlayacağı yararı göz önüne alınca buna değecektir.

Ayaklarda ve ayak bileklerinde şişlikler: Gebeliğinin 36. haftasında bulunan bir kadın için vücutta bulunan küçük şişlikler gayet normal bir durumdur. Eğer ikiz bebeklere olan hamileliğinizin 36. Haftasında iseniz, durumunuz biraz daha vahim olabilir. Bununla birlikte, sözünü ettiğimiz bu şişlikler bebeğinizi doğurur doğurmaz tamamen ortadan kalkacaktır. Bunu siz de çok rahat bir şekilde fark edeceksiniz. Ancak, şiddetli veya ani şişlikler ciddi bir problemin de işareti olabilir. Bu nedenle böyle bir durum söz konusu olduğunda doktorunuza en kısa sürede bildirin.

Vajinal akıntıdaki değişiklikler: Hamileliğin 36. haftasında vücudunuz kendini doğum için hazırlamaya çalışması sebebi ile akıntılarınız artabilir. Ancak, sulu akıntı bebeğinizin içinde amniyon sıvısı olabilir ki, bu durumda hemen doktorunuzu haberdar edin. Bununla birlikte gelen akıntı kan şeklinde ise, bu da erken doğumun habercisi olabilir. Eğer gelen akıntı sümüksü mukus benzeri veya kan lekeli bir akıntı ise, bu da doğum nişanı olabilir. Bu tür akıntıların hepsi doğumun çok yakın olduğuna birer işarettir. Ancak, doğumun ne kadar yakın olduğuna sadece kadın doğum uzmanınız karar verebilir.

Braxton Hicks kasılmaları (yalancı doğum sancıları): Muhtemelen karnınızda hala gerginlik mevcut olup ara sıra kasılmalar yaşıyorsunuzdur. Ancak, bu kasılma istikrarlı ve gittikçe daha da yoğunlaşıyor ise Braxton Hicks kasılmasından ziyade doğum sancısı olabilir. Çünkü hamileliğin 36. haftasında, en azından adet krampları kadar ağrılı olan bu krampların Braxton Hicks kasılmalarından kaynaklanmadığını aklınızın bir köşesine yazın. Bu yüzden, eğer normalden daha şiddetli bir kasılma yaşıyorsanız, derhal kadın doğum uzmanınıza haber verin.

36. haftadaki doğum belirtilerini normal hamilelik rahatsızlıklarından ayırmak oldukça zor olabilir. Aslında bu belirtilerin, normal belirtilerinden biraz daha farklı oluğunu hissettiğiniz anda doktorunuza haber vermeniz gerekir. Şunu da belirtmekte fayda var ki, bu semptomlar bazen gerçek bir doğum belirtisi de olmayabilir ve “yanlış alarm” sebebi ile hastaneye kadar gitmiş olabilirsiniz. Ancak öyle olsa bile en kötü ihtimal ile hastanede bir süre dinlenip daha sonra tekrar eve gönderilirsiniz.

36 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

36 haftalık gebelik sürecinde karnınız muhtemelen eskisi gibi haftadan haftaya değişmeyecektir. Şimdiye kadarki hamilelik sürecinizde normalde toplamda 11,5 – 16 kg almış olmanız gerekir. Bu rakam, vücut kitle indeksi (BMI) normal seviyelerde olan kadınlar için önerilen toplam kilo alımını gösterir. Muhtemelen bu kadar kilo almak hareket etmenizi epey zorlaştıracaktır. Bu yüzden diğer insanlardan farklı olarak bir süre daha sallanarak, badi badi yürüyeceksiniz! Ancak, bundan sonra geriye kalan dönemde büyük ihtimalle çok fazla kilo almayacaksınız. Yani, bebek doğana kadar mevcut kilonuza her hafta sadece yarım kilo civarında eklenecek!

36 haftalık ikiz gebelik durumundaysa muhtemelen toplamda 16 – 20,5 kg almışsınızdır. Herhalde karnınızın tıkış tıkış olduğunu söylemek mevcut durumunuzu tarif etmeye yetmeyecektir. İkiz bebeğe hamile olan anne adaylarının çoğu 36 hafta civarında doğum yaparlar. Ancak, acil bir durum söz konusu değil ise sizin ve eşinizin büyük buluşma için birkaç hafta daha bekletilebilme ihtimali vardır. Şunu unutmayın ki, doğumunuz ne kadar uzarsa bebeklerin doğumdan sonra yenidoğan yoğun bakım ünitesine (NICU) ihtiyaç duyma ihtimali de o kadar az olacaktır. Kendinizi çok rahatsız hissediyor olsanız bile bebekleri mümkün olduğunda içeride tutmaya bakın. Çünkü bebeklerin rahim (utero) içinde fazladan geçirdikleri her dakika onlar için faydalıdır.

Gebeliğin 36. Haftasında Ultrason

36 haftalık gebelik sırasında bebeğin karaciğeri ve böbrekleri çalışır durumdadır. Dolaşım ve bağışıklık sistemlerinde de her şey yolundadır. Artık bebeğiniz adım adım kendi başına nefes alabilmek ve yaşama tutunmak için pratik yapıyor. Ayrıca, 36 haftalık fetüsünüzün diş etleri sertleşiyor ve cildi daha pürüzsüz ve yumuşak bir hâle geliyor.

36. haftadaki doğum öncesi randevunuzda kadın doğum uzmanınız bebeğin pozisyonunu kontrol edecektir. Mevcut durumda bebeğiniz zaten baş aşağı konumda olmalıdır. Eğer değilse, bebeğin ters doğum (bebeğin doğum sırasında ayaklarının önde gelmesi) ihtimali ortaya çıkacaktır. Muayenede bebeğiniz makat gelişi pozisyonunda olsa bile panik yapmanıza gerek yok çünkü sıvı içinde olması gerektiği pozisyona dönmesi için hâlâ iyi bir şansı ve önünde epey vakti var.

Kadın doğum uzmanınız makat gelişi olan bir bebek için duruma uygun bir prosedür uygulamak isteyebilir. Bu aslında doktorun hamilenin karnınızı iterek veya kaldırarak bebeği döndürme girişimidir. İlk duyuşta bunun çok zor ve riskli bir iş olabileceği aklınıza gelebilir ancak endişe etmenize gerek yok. Bu müdahale düşük riskli bir işlemdir ve bu tür vakaların yarısından fazlasında işe yarar. Bu işlem için doktorunuz önceden uterusunuzu rahatlatmak için size ilaç verecektir. Elinde muhtemelen 36 haftalık bir hamile ultrasonunuz olacak ki, bu şekilde bebeğin pozisyonunu ve plasentanın yerini net bir şekilde görebilesiniz.

Ultrason, işlem sırasında doktorun hareketlerini yönlendirmek için de kullanılabilir. Bununla birlikte bebeğin kalp atış hızı, her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak için işlem sırasında, öncesinde ve sonrasında mutlaka an be an izlenecektir.

36 haftalık hamilelik civarında B Grubu Strep testi de yaptırmanız gerekmektedir. Vücudunuzda B Grubu Strep testi, vücudunuzda bebek için bir bakteri olup olmadığını görmek için yapılan bir testtir. Bu bakteriler oldukça yaygın olmalarına rağmen sizi hasta edemezler. Ancak aynı bakterilere doğum esnasında bebeğiniz maruz kalırsa ona zarar verebilir, bu yüzden bu testi yaptırmanız sizden ziyade bebeğinizin hayatı için oldukça önemlidir. Hamile kadınların yaklaşık %10-30’u Grup B için pozitif tanı verir. Tedavi basittir: Bakterileri bebeğe geçirme olasılığını önemli ölçüde azaltmak için doğum sırasında size antibiyotik verilecektir.

36 haftalık hamileliğiniz ikiz bebeklere ise ve yüksek tansiyon, böbrek, kalp hastalığı gibi yüksek riskli bir hastalığınız söz konusu ise bu hafta doktorunuz size profil testi (BPP) yaptırabilir. Bu test, Doppler ölçümü, ultrason, NST, OCT testleri, amniyon sıvısının ölçümü gibi unsurları içerir. BBP gibi testlerin hepsi bebeğin herhangi bir sıkıntısı olup olmadığını tespit etmek için uygulanır. BBP için öncelikle NST testi ile birlikte 30 dakika boyunca ultrason muayenesi yapılır. Bunun amacı, bebeğin yapısı, solunum faaliyetleri, amniyon sıvısı oranını tespit etmektir.

Gebeliğin 36. Haftasında Yapılacaklar

36 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Doğum öncesi ziyaretlerinizden 37 haftalık olanını şimdiden ayarlayın

Doğum izni planınızı kesinleştirin ve mesai arkadaşlarınızı bilgilendirin

Doğum öncesi ve sonra ile ilgili sorularınızın cevaplarını mutlaka bulun, öğrenin.