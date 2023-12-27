3D Hologram Nedir

Para, ehliyet veya kredi kartı taşıyorsanız, siz de çevrenizde birçok 3d hologram taşıyorsunuz. Özellikle kredi kartlarının üzerindeki çeşitli hayvanların görüntülerinden oluşan 3d hologramlar en bilinenleridir. Kartın duruş açısı değiştikçe üzerindeki görüntünün şekli ve renkleri de değişiklik gösterir. Bu görüntülerin nasıl oluştuğunu merak etmiş olmanız olası. Hologramlar, bir lazerden gelen “ışık ışınlarının” girişimi ile oluşturulur.

Lazerler 3D Hologramları Nasıl Oluşturur

3D hologramların yapımı lazerler kullanılarak yapılır çünkü lazer ışığı “tutarlıdır”. Bunun anlamı, lazer ışığının tüm fotonlarının tamamen aynı frekans ve faz farkına sahip olmasıdır. Bir lazer ışınının bölünmesi, birbiriyle aynı renkte (tek renkli) olan iki ışın üretir. Buna karşılık, normal beyaz ışık ise birçok farklı ışık frekansından oluşur. Beyaz ışık kırıldığında, frekanslar bir gökkuşağı oluşturacak şekilde bölünür.

Geleneksel fotoğrafçılıkta, hafif yansıyan ışık için bir kimyasal (örneğin, gümüş bromür) olup reaksiyona girer ve bir film şeridi oluşturur. Bu, sözkonusu şeklin iki boyutlu bir emsalini üretir. Bir hologram üç boyutlu bir görüntü oluşturur çünkü ışık girişim desenleri sadece yansıyan ışık değildir. Bunun gerçekleşmesi için, bir lazer ışını, lensleri genişletmek için lenslerden geçen iki ışına bölünür. Bir ışın (referans ışın) yüksek kontrastlı filme yönlendirilir. Diğer ışın, nesneye (nesne ışını) yöneliktir. Nesne ışınından gelen ışık, hologram tarafından dağıtılır. Bu dağınık ışığın bir kısmı fotoğraf filmine doğru gider. Nesne ışınından saçılan ışık, referans ışını ile faz dışıdır ve bu nedenle iki ışın etkileşime girdiğinde bir girişim modeli oluştururlar.

Bir videoya kaydedilen girişim deseni, üç boyutlu bir model kodlar çünkü nesne üzerindeki herhangi bir noktadan olan ve mesafe saçılan ışığın fazını etkiler. Ancak, bir hologramın “üç boyutlu” görünebilme seviyesinin de bir sınırı vardır. Bunun nedeni, nesne ışınının hedefine yalnızca tek bir yönden vurmasıdır. Başka bir deyişle, hologram perspektifi yalnızca nesne ışınının bakış açısından görüntüler. Yani bir hologram bakış açısına ve projeksiyona göre değişirken, nesnenin arkasını göremezsiniz.

3D Hologram Görüntüleme

Vikipedi‘ye göre hologram görüntüsü, doğru ışıklandırma altında bakılmadığı sürece rastgele şekillerde görünen bir modeldir. Olayın büyüsü, bir holografik plaka ve onu kaydetmek için kullanılan aynı lazer ışını ışığıyla aydınlatıldığında gerçekleşir. Farklı bir lazer frekansı veya başka bir ışık türü kullanılırsa, yeniden oluşturulan görüntü orijinaliyle tam olarak eşleşmeyecektir. Yine de en yaygın hologramlar beyaz ışıkta görülebilir. Bunlar yansıma tipi hacim hologramları ve gökkuşağı hologramlarıdır. Sıradan şekilde, ışıkta görüntülenebilen hologramlar özel işlem gerektirir. Gökkuşağı hologramı durumunda ise standart bir aktarım hologramı yatay bir yarık kullanılarak kopyalanır.

Hologramların Kullanım Alanları

1971 Nobel Fizik Ödülü, Macar-İngiliz bilim insanı Dennis Gabor’a “holografik yöntemi icat ettiği ve geliştirdiği için” verildi. Başlangıçta holografi, elektron mikroskoplarını geliştirmek için kullanılan bir teknikti. Optik holografi ise lazerin 1960 yılında icat edildiği döneme kadar gelişmedi. Hologram teknolojisi sanat için hemen popüler olmasına rağmen, optik holografinin pratik uygulamaları 1980’lere kadar geride kaldı. Günümüzde hologramlar veri depolama, optik iletişim, mühendislik ve mikroskopide interferometre, güvenlik ve holografik tarama için kullanılmaktadır.

Hologramlar Hakkında Kısa Bilgiler