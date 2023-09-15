Çorum'un İskilip ilçesinde bir kadın, kendisine darp edildiğini ve tecavüze uğradığını iddia ederek jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili şikayetçi olan S.G, jandarma karakolunda verdiği ifadesinde, daha önce tanıdığı A.K. tarafından önce darp edildiğini, ardından A.K. dahil olmak üzere M.A, H.Ş. ve M.S. isimli dört kişi tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

S.G, ifadesinde ayrıca bu kişilerin kendisini ölümle tehdit ettiklerini belirtti. Şikayetçi, jandarmaya verdiği ifadesinde, "Olayın ardından üç gün boyunca A.K. ve M.A., eğer bu olayı başkasına anlatırsan seni İskilip'te yaşatmayız, vururuz diye tehdit ettiler" dedi.

S.G.'nin şikayeti üzerine jandarma, M.A, H.Ş, A.K. ve M.S.'yi gözaltına aldı. Ancak, şüpheliler ifadelerinde suçlamaları kabul etmediler ve S.G. ile bağ evinde sadece alkol tükettiklerini, darp veya tecavüz etmediklerini savundular.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Dava ise 21 Eylül 2023 tarihinde ilk duruşmaya çıkacak.