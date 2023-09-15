Sabah namazını kıldıktan sonra evine dönmeye çalışan yaşlı bir adam, aracını cami önünde yanlışlıkla fren yerine gaza bastı ve iş merkezi bahçesine düştü. Yaşlı adam, faciadan yara almadan kurtulurken, aracın bahçeye düşüş anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Büyükşehir Mahallesi'nde sabah saat 06.30 civarında meydana geldi. Sabah namazını Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılan yaşlı sürücü, evine gitmek için 34 BCK 154 plakalı aracına bindi. Ancak yaşlı adamın yanlışlıkla fren yerine gaza basması sonucu aracı kontrolden çıktı ve cami yakınındaki iş merkezinin otoparkına düştü.

Kazayı gören çevre sakinleri hemen yaşlı sürücünün yardımına koştu. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan güvenli bir şekilde çıkarılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Güvenlik kamerası kayıtları, aracın bahçeye düşme anını gözler önüne serdi.

Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, "Arkadaşımız içerideyken bir ses duydu ve dışarı çıktığında aracın bu garip şekilde bahçeye düştüğünü gördü. Muhtemelen yaşlı sürücü, fren yerine gaza bastı. Neyse ki cemaatte bulunan kimseye bir zarar gelmedi" dedi.