Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 4 ilde düzenlenen "Bozdoğan-38" operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'nin farklı illerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. "Bozdoğan-38" kod adıyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli önemli rol oynadı.

Şanlıurfa ve Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandırdıkları, finansal destek sağladıkları ve örgütsel toplantılar düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da ise DEAŞ ve El-Kaide terör örgütleri içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu ve suikast ile patlayıcı madde eğitimi aldığı belirlenen 10 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda ise DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen şahısların mal varlıkları donduruldu ve terör suçlarından işlem yapıldı.

Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"4 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-38” operasyonlarında 56 şüpheli yakalandı.

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek.️

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa, Konya, Hatay ve Denizli’de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu;

ŞANLIURFA:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Konya’da düzenlenen operasyonlarda;

📌Haklarında DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdıkları,

📌Kazandırdıkları elemanlara

atış eğitimi ve örgütsel eğitimler verdikleri,

📌Geçmiş dönemlerde örgüt içerisinde faaliyet gösterip, ülkemize illegal yollarla gelen şahıslara yer temin ederek lojistik destek sağladıkları,

📌Örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve DEAŞ terör örgütünde tutuklu şahıslara maddi yardımda bulundukları ve

📌Örgütsel toplantı düzenledikleri tespit edilen 45 şüpheli yakalandı.

HATAY:

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

📌Haklarında DEAŞ ve EL KAİDE terör örgütleri içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri,

📌Suikast ve patlayıcı madde eğitimi aldıkları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

DENİZLİ:

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

📌DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan, hakkında daha önceden terör suçlarından işlem yapılan şahıslarla para transferi ilişkisinde bulunduğu ve çatışma bölgelerine para aktardığı tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:

📌Çok miktarda döviz ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."