Yakalananlardan 30’u tutuklanırken, 12’sine adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Muğla, Antalya, Diyarbakır ve Elazığ’da Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaatleriyle dolandırıcılık yapmak, internetten cep telefonu, ikinci el eşya, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmeti gibi ilanlarla vatandaşları kandırmak, yasa dışı bahis oyunlarına teşvik etmek ve bu yönde reklam paylaşmak gibi suçlardan haklarında 124 milyon liralık para hareketi tespit edilen 46 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"