Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.

Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

9 helikopter, 6 uçakla havadan müdahale edilen yangına havanın kararmasıyla birlikte 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçları ile 540 personel müdahale edildi.

Çanakkale’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havadan helikopter ile bölgede yaptığı incelemenin ardından Çanakkale Savaşları Destanı Tanıtım Merkezinde konuşlu Orman Genel Müdürlüğüne ait Yangın Yönetim Aracında bilgi aldıktan sonra yangınla ilgili son durum hakkında açıklama yaptı.

Bugün 42 adet orman yangını olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu orman yangınlarının 22’si orman içinde, 20’si de orman dışında gerçekleşti. 5 adet yangın bizim üst risk grubunda dediğimiz yangın türünden gerçekleşti. Burdur, Çanakkale, Sakarya, Manisa ve Uşak. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale ilinin Eceabat ilçesinde devam eden bir yangın söz konusu. Yine Uşak’ta devam eden bir yangınımız var. Diğerlerinin hepsi kontrol altına alındı." dedi.

Eceabat’taki yangınla alakalı ilk tespitin saat 16.05’te yapıldığını aktaran Bakan Yumaklı "16.11’den itibaren müdahale başladı. 9 uçak, 6 helikopter ile başlamıştık. Şu anda hava araçlarımız gün batımı nedeniyle inmek durumunda kaldı. 1 gece görüş helikopteriyle devam etmiş olacağız mücadeleye. Şu anda 94 adet arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçlarımız ve 540 personelimizle mücadeleye devam ediyoruz. Büyük Anafartarlar köyünü tedbiren boşaltılmasını istemiştik. Onun dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit eden bir husus yok. Bu köyden de herhangi şekilde sağlık sorunu yaşayan yada can ve mal kaybı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"300 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ"

İlk tespitlere göre 300 hektarlık bir alanın etkilendiğini söyleyen Yumaklı, "Uşak’taki yangınla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Saat 18.30’da başladı. 8 dakika sonra ilk müdahale başlandı. 1 helikopter, 33 kara aracı ve 161 personelle burada mücadeleye devam ediliyor. Elbette bunu sıklıkla dile getiriyoruz. Yangınla mücadelede sizin kabiliyetiniz, ülkenizin kapasitesi elbette çok mühim ve çok şükür ki bu konuda herhangi bir problemimiz yok. Ancak biz yangının çıkmamasını önceliyoruz ve başarının burada olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Ancak maalesef iklim değişikliğinin son derece büyük etkilerini yaşadığımız bu günlerde hele ki Akdeniz Havzası'ndaki ülkemizin bundan çok daha fazla etkileneceğini de düşündüğümüzde çok daha fazla ihtimam göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum." dedi.

"Çanakkale'ye, Eceabat'a geçmiş olsun diliyorum." diyen Yumaklı, "Ülkemizin bağımsızlık savaşında son derece önemli bu tarihi yarım adanın en ufak bir kısmının bile zarar görmesi bizim gönüllerimizde büyük yara açıyor maalesef. O yüzden tekraren geçmiş olsun diyorum. İnşallah çok fazla uzun saatler olmadan iyi haberi verebileceğimizi ümit ediyorum” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de devam eden yangınları gece boyunca takip etti.

Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgileri alan Yumaklı daha sonra yangın bölgesine geçti. Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.

Bakan Yumaklı da Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.