Edinilen bilgiye göre İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde motosiklet uygulaması yaptı. Ekiplerin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Kısa süren kovalamaca sonucu F.E. kısa sürede yakalandı. Yapılan GBT sorgusunda şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin TL, Tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin TL, abartı eksozdan 6 bin TL, dur ihtarına uymamaktan bin 500 TL olmak üzere toplam 30 bin 500 TL ceza kesilirken, motosiklette trafikten men edildi. F.E.'de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Muhabir: MURAT AVCI