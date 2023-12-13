Nakliyat-İş Sendikası tarafından 4. Levent’teki bir AVM’nin önünde araya gelerek Fatih’te yaşanan kazada ölen motokurye Yunus Emre Göçer için basın açıklaması gerçekleştirdi. Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Sipariş yetiştirme baskısıyla trafik cinayetine kurban gitmiştir. Katilin iadesiyle ilgili her türlü mücadeleyi vereceğiz” dedi.

Nakliyat-İş Sendikası üyeleri 4. Levent’teki bir AVM’nin önümde bir araya gelerek Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Hassan Shekh Mohamud’un araçla çarpması sonucu ölen motokurye Yunus Emre Göçer için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sloganlar atan sendika üyeleri olaydan sonra yurtdışına çıkan Hassan Shekh Mohamud’un iadesini talep etti.

“Katilin iadesiyle ilgili her türlü mücadeleyi vereceğiz”

Açıklamalarda bulunan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, “Bugün burada bir trafik cinayetine kurban giden Yunus Emre Göçer kardeşimizin trafik cinayetinde katledilmesini protesto etmek ve katliamdan sorumlu olan katilin iadesini talep etmek için buradayız. Bugün bunu haykıracağız. Somali Fahri Konsolosluğu’nun bulunduğu binanın önündeyiz. Yunus Emre Göçer yaşamını devam ettirmek için motokurye olarak çalışan bir kardeşimizdi. Yunus Emre Göçer 30 Kasım’da Somali devlet başkanının oğlu Hassan Shekh Mohamud tarafından işlenen trafik cinayetinde vefat etti. Önce yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor. Sonrasında vefat ediyor. Cinayetten sorumlu olan Hassan Shekh Mohamud polis gözetiminde karakola götürülüyor. İfadesi alınıyor. İfadesi doğrultusunda bir tutanak tutuluyor. Savcıyla yapılan görüşmeden sonra bekletiliyor. Bu arada İBB kameraları tarafından olay anını gösteren görüntüler ortaya çıkıyor. Kamera kayıtlarına göre Hassan Shekh Mohamud’un yüzde yüz kusurlu olduğu ortaya çıkıyor. Daha önce tutulan polis tutanağında tamamen sanki kazanın sorumlusu Yunus Emre Göçer’miş gibi yazılmıştı. Bu kişi serbest bırakılmadan önce kamera kaydı gelmesine rağmen, kayıtlara göre de yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen yine de serbest bırakılıyor” dedi.

“Sipariş yetiştirme baskısıyla trafik cinayetine kurban gitmiştir”

Küçükosmanoğlu, “Katil Hassan Shekh Mohamud 2 Aralık tarihinde elini kolunu sallaya sallaya ülkeden çıkış yapıyor. Biz sendika olarak bu olayın, bu trafik cinayetinin, bu katliamın peşini bırakmayacağız. Sadece 2023 yılında onlarca motokurye arkadaşımız sipariş yetiştirme baskısıyla trafik cinayetine kurban gitmiştir. Bizim sendikamız da bu alanda motokuryelerin örgütlenmesi adına faaliyetlerine devam etmektedir. Uluslarası diğer sendikalarla da bu mücadelemiz dayanışma içerisindedir. Yunus Emre Göçer’in katilinin iade edilmesi, bununla ilgili olan biten hukuksuz ve keyfi bir takım senaryoların deşifre edilmesi için buradayız. Yunus Emre Göçer kardeşimizin katledilmesine karşı protestolarımız, mücadelelerimiz, katilin iadesiyle ilgili gereken her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.