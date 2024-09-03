Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ezine Belediyesi iş birliğiyle, ÇOMÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi kapsamında Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Düzenleme Kurulu Adına Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Bican Süerdem ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şener Kurt, üniversite bünyesinde çiftçi, üretici, sanayici ve diğer paydaşlara bitki sağlığı konusunda hizmet vermek üzere Bitki Sağlığı Kliniği; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Acar ve Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selime Semra Erol “Çanakkale Mantarları / Yenilebilir ve Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği”; Ziraat Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. Seçkin Kaya ve Arş. Gör. Dr. H. Nihan Çiftçi, “Atık Mantar Kompostunun Topraksız Tarım Ortam Materyali Olarak Kullanımı” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Sunumların ardından kongreye verdiği destekten dolayı Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel’e, Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ve Düzenleme Kurulu Adına Kongre Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Bican Süerdem plaket takdim etti.