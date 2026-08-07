Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan Gıda Fiyat Endeksi, tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle temmuz ayında artış gösterdi.

Endeks, haziran ayına göre 0,7 puan ve yüzde 0,6 yükselerek 131,1 puana çıktı. Küresel gıda fiyatları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1,3 puan ve yüzde 1 daha yüksek gerçekleşirken, Mart 2022'de görülen zirvenin ise 29,1 puan ve yüzde 18,2 altında kaldı.

Tahıl, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükseliş, et ve süt ürünlerinde yaşanan gerilemeyle kısmen dengelendi.

Buğday fiyatları aylık bazda yüzde 5,8 arttı

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 113,8 puana yükseldi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,9 daha yüksek seviyede gerçekleşti.

Karadeniz'deki ihracat akışının kesintiye uğraması, ihracat altyapısında meydana gelen hasarlar ve önemli üretici ülkelerde etkili olan sıcak hava dalgaları, küresel buğday fiyatlarının aylık bazda yüzde 5,8 artmasına neden oldu. Buğday fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 9,9 olarak kaydedildi.

ABD'de etkisini gösteren sıcak ve kurak hava koşullarına ilişkin endişeler ile enerji piyasalarındaki yükseliş, mısır fiyatlarını yüzde 3,6 artırdı. Aynı dönemde arpa fiyatları ise yüzde 1,9 geriledi.

Bitkisel yağlarda son dört yılın zirvesi

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, temmuz ayında yüzde 2 yükselerek 195,7 puana çıktı ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Palm ve soya yağı fiyatlarındaki artış, ayçiçeği ile kolza yağı fiyatlarında görülen düşüşün önüne geçti.

Şeker fiyatları yüzde 5,6 yükseldi

Şeker Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 5,6 artarak 95 puana ulaştı. Buna karşın endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 daha düşük seviyede kaldı.

Fiyat artışında Avrupa Birliği'nde devam eden sıcak ve kurak hava koşullarının mahsul verimine olası etkileri ile Asya'daki önemli üretici ülkelerde görülen El Niño bağlantılı hava olayları etkili oldu.

Et fiyatlarında yılın ilk aylık gerilemesi

Et Fiyat Endeksi yüzde 2,8 düşüşle 127,7 puana gerileyerek 2026 yılındaki ilk aylık düşüşünü kaydetti.

Kümes hayvanları, domuz ve sığır eti fiyatlarında gerileme yaşanırken, koyun eti fiyatları ise yeni bir rekor seviyeye ulaştı.

Süt ürünlerinde düşüş devam etti

Süt Ürünleri Fiyat Endeksi temmuz ayında yüzde 0,7 azalarak 116,2 puana geriledi. Endeks, Temmuz 2025'e kıyasla yüzde 24,8 daha düşük seviyede gerçekleşti.

Yağsız süt tozu fiyatları yüzde 3,3, tam yağlı süt tozu yüzde 3,1 ve tereyağı yüzde 2,4 gerilerken, peynir fiyatları yüzde 1,7 yükseldi.