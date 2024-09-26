Eğitim-öğretim yılının ikinci haftasında sınıfların 40 kişilik olduğunu gören Şehit Mehmet Güngör İlkokulu öğrencilerinin velileri, yeni okul yapılmamasına isyan etti.

İlkokul ve ortaokul olarak ikili eğitim sisteminin yapıldığı okulda iki bine yakın öğrenci eğitim-öğretim görürken, yıllardır bölgeye okul yapılmamasını eleştiren veliler, "İki mahallede bir tane ilkokulun bulunmasına anlam veremiyoruz. Çocuklar sıkıntı çekiyorlar. Bir sınıfta 20 öğrenci olması gerekirken iki katı öğrencinin olduğu sınıfta eğitim nasıl yapılacak. 32 sınıf sayısı 40’a çıkarılmasına rağmen sınıflar dolu. Bölgenin ilkokula ihtiyacı vardır. Artık yetkililer sesimize kulak versinler. Biz okul istiyoruz" dedi.

Bölgede kinci bir ilkokula ihtiyaç olduğunu ve okul yeri olmasına rağmen yıllardır yapılmamasına dikkat çeken Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek ise, "Veliler ve çocuklar perişan durumda. Haklı olarak bölgemize okul istiyoruz. Seçim döneminde Belediye başkan adaylarının hepsi bölgeye okul yapılacak sözünü vermişlerdi. Verilen sözler tutulsun. Milli Eğitim Bakanlığı, Belediye Başkanımız ve hayırseverlerimizin işbirliğinde bölgenin okul sorunun çözülmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.