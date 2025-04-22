Karşılaştığınız kişilerin bebeğinizin nerede olduğuna ve neden henüz doğum yapmadığınıza dair sorular sormasına izin vermeyin. Bu tür konuşmalar, bir şeylerin yanlış gittiğine dair bir hisse kapılmanıza sebep olabilir. Her anne adayı ve bebek farklıdır, doğum yapacağınız tarih ise sadece bir tahminden ibarettir. Hatta bazen bu tarihler doktorlar tarafından bile yanlış hesaplanabilir! Bu yüzden, her ne kadar doğumunuzun gecikmiş olmasının verdiği endişe ile kendinizi biraz moralsiz hissedebiliyor olsanız da, hamileliğinizin 42. haftasında doğumunuzu yapmak konusunda kesinlikle yanlış bir şey yok. Şunu kesinlikle unutmayınız: Bebeklerin yüzde 98’i 42. haftanın sonuna kadar doğmuş oluyor. Bu yüzden bebeğiniz ile çok yakında tanışacaksınız, bundan hiç şüpheniz olmasın!

42 Haftalık Bebek Boyutu

Hamileliğinizin 42. Haftasında bebeğiniz hâlâ bir karpuz büyüklüğünde. Ancak bu karpuzun boyutu geçen haftaki karpuza göre biraz daha büyük. 42 haftalık ortalama bir fetüsün boyu baştan ayağa kadar yaklaşık 51,5 cm iken, ağırlığı da 3,7 kg civarındadır. Evet, bebeğiniz büyümeye devam ediyor! Ancak endişelenmenize gerek yok, çünkü vajinal yoldan doğamayacak kadar büyük olması pek de mümkün değil.

42 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

42 haftalık gebelik sırasında hamile bir kadın toplamda 9 ay, 2 hafta önce hamile kalmış demektir. Evet, tam dokuz ay, 2 haftadır hamilesiniz! Bu kadar süre bebeğinizi içinizde tutacağınız aklınızın ucundan bile geçmezdi, değil mi? Ama sonuç ortada.

42 Haftalık Gebelik Belirtileri

Bacak krampları, uyku sorunları, sırt ağrıları, pelvik baskı, hemoroitler, sık idrara çıkma, kasılmalar… 42 haftalık hamilelik semptomlarınız, muhtemelen son birkaç haftadır hissettikleriniz ile aynıdır, sadece yoğunlukları ve şiddeti bir önceki haftaya göre biraz daha fazladır.

42. haftada muhtemelen stres düzeyiniz biraz daha artacak. Zaten kimse 40. haftadan sonraki süreçte hamileliğin kolay olacağını iddia etmiyor! Bebeğinizin ne zaman dünyaya geleceğine karar vermesine izin verin ancak siz de bu sırada sabırlı olmaya çalışın.

Bununla birlikte, gebeliğin 42. haftasında plasenta problemleri, amniyotik sıvının azalması ve göbek kordonunun sıkışması gibi komplikasyonlar için risk seviyesinin daha yüksek olduğunu bilmenizde yarar var. Aynı zamanda bebeğinizin doğumdan sonra yenidoğan yoğun bakım ünitesine (NICU) gitme riski, önceki haftalarda doğan bebeklere göre daha fazladır. Bebeğinizin tekme ve yumruk sayılarını takip etmeye devam edin ve tekme sıklığında herhangi bir değişiklik fark ederseniz derhal durumu haber verin. Ayrıca, normal olmayan bir akıntı, kanama veya karın ağrısı gibi rahatsız edici hamilelik semptomlarınız varsa doktorunuzu durumunuzdan derhal haberdar edin.

42 Haftalık Gebelik Doğum Belirtileri

42 haftalık hamileliğinizin artık son demlerini yaşıyorsunuz. Doğum belirtileriniz de bebeğinizin yakında kucağınızda olacağını teyit eder cinsten olacaktır.

42 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Mukus tıkacı veya doğum nişanı: Bazen kanla karışık gelen kalın mukus akıntısı, serviksin doğum için kendini hazırladığının bir işaretidir. Bu belirti ile birlikte genellikle çok geçmeden doğum başlar, ancak bu sürenin ne kadar yakın olduğunu ne yazık ki tahmin edemiyoruz!

Suyun gelmesi: Amniyon sıvısı sızdırıyorsanız veya suyunuz büyük bir tazyik ile boşalmaya başlarsa vakit kaybetmeden doktorunuzu arayın. Doğumunuz muhtemelen saatler içinde başlayacaktır.

Düzenli kasılmalar: Hele şükür! Doğumunuzun başladığını işaret eden bu belirti muhtemelen en çok beklediğiniz işaretlerden birisidir. Bu seferki sancılar, daha önceleri tecrübe ettiğiniz Braxton Hicks kasılmalarından daha yoğundur ve acı vericidir. Daha da önemlisi, bu sancılar daha öncekilerde olduğu gibi pozisyon değiştirdiğinizde gitmezler. Gerçek doğum kasılmaları, kısa aralıklarla ve daha yüksek yoğunlukta olur. Ardı arkasına gelen bu sancılardan artık bebek doğuncaya kadar kurtuluşunuz olmaz.

42. haftada hamilelik riskleri arttığı için, yapılan testler bebeğin utero’da (rahim içi) daha uzun süre kalmasının güvenli olmadığını gösterirse, doktorunuz tıbbi bir doğum indüksiyonu (başlatıcı) önerebilir. Bazı doğum başlatma yöntemleri şunlardır:

Membranların (zarların) soyulması: Bu teknik, hamileliğinizin 42. Haftasında vücudunuzu harekete geçirecek olan şey olabilir. Doktorunuz parmaklarını amniyotik kesenin civarında gezdirecek ve orada bulunan membranları parmakları yardımıyla ayıracaktır. Salınan hormonlar genellikle 48 saat içinde kasılmalara neden olur.

Suyu Boşaltmak: Plastik kancaya benzeyen bir alet kullanarak doktorunuz amniyotik kesesini yırtar. Bu, sadece saatler içinde kasılmalara ve en nihayetinde doğumun başlamasına neden olabilir. Bu yönteme, kasılmalarınız uzun süredir devam etmesine rağmen doğumunuzun henüz başlamadığı durumlarda, süreci hızlandırmak için başvurulur.

Rahim ağzını olgunlaştırma. Prostaglandin adı verilen bir ilaç, rahim ağzını genişletmek (dilatasyon) için gece boyunca vajinal olarak yerleştirilir.

Suni Sancı verme: Oksitosin hormonunun sentetik bir versiyonuna sahip olan serum, damar yolu ile vücudunuza enjekte edilir. . Oksitosin hormonu çok düşük dozlarda damardan verildiğinde rahimde kasılmalara neden olur. Ancak, damardan oksitosin verilmesi ve bu sayede doğumun başlatılabilmesi için rahmin buna hazır olması gerekir.

42 Haftalık Gebelik Görüntüsü

42 haftalık bebeğiniz büyük olasılıkla vücudunu saran açık sarı renkteki doğal kremi verniks kazeoza’yı yavaş yavaş döktüğü için cildi şu anda muhtemelen biraz kurumaya başlamıştır.

42 haftalık hamileliğin içerdiği riskler nedeniyle doktorunuz bebeğinizi daha yakından izlemek isteyecektir. 42. Hafta gebelik muayenesi için hamilelik ultrasonu, stressiz test ve kasılma stres testi, bebeğin hareket ettiğini, bol miktarda amniyotik sıvıya sahip olduğunu, iyi nefes aldığını ve sağlıklı bir kalp atış hızına sahip olduğunu teyit etmek için doktorunuz tarafından özellikle istenecektir.

Bebeğiniz, doktorunuz tarafından büyük bir titizlikle izlendiği sürece, karnınızda hayatına iyi bir şekilde devam ettiğine şüpheniz olmasın. Şu anda rahminizin içinde keyfi yerinde ve rahat olabilir, ama sonsuza dek orada kalamayacak!

Gebeliğin 42. Haftasında Yapılacaklar

42 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Daha uzun menzilli yürüyüşler yapmayı deneyin

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Rahatlamaya çalışın ve bol bol dinlenin!