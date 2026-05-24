Bugün 5. Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi konferans salonunda düzenlenen kongreye İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, bazı oda ve dernek başkanları ile Vakıf üyeleri katıldı. Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan kongre de İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından vakıf etkinliklerini içeren video sunumu yapıldı.



Divan heyetinin seçilmesinin ardından kongrenin açılış konuşmasını yapan TÜGVA İnegöl İlçe Başkanı İlhan Öztürk, " Bugün burada sadece bir kongre gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada inancın, kararlılığın, gençliğe duyulan güvenin ve büyük Türkiye altını bir kez daha çiziyoruz. Bizler öyle bir medeniyetin evlatlarıyız ki tarihi boyunca adaletle hükmetmiş, mazlumun yanında duran, bayrağını hiçbir zaman yerde bırakmayan gençleriyiz. Bir milletin, bir gençliğin, bir insanlığın temsilcileriyiz. Bugün Türkiye Gençlik Vakfı çatısı altında yetişen gençlik, Allah'ın izniyle bu milletin yarınlarını inşa edecek olan öncü nesildir. Kıymetli kardeşlerim, gençlik dediğin sadece yaş meselesi değildir. Gençlik, yüreğinde iman taşıyabilmektir. Gençlik davası uğruna yorulmadan yürüyebilmektir. Gençlik gerektiğinde geceyi gündüze katıp milletine hizmet etmektir. Bizim gençliğimiz ekran başında kaybolan değil, sahada ter döken gençliktir. Bizim gençliğimiz kökünden kopan değil tarihine ve değerlerine sahip olan gençliktir. Bizim gençliğimiz ben ne olacağım diyen değil, bu ülkeye ne katacağım diyen bir gençliktir. Bugün dünya bir dönüşümden geçiyor. Güçlü olan değil, inancı ve hedefi olanların hayatta kaldığı bir dönemdeyiz. İşte bu yüzden Türkiye'nin en büyük gücü ne silahıdır ne parasıdır. Türkiye'nin en büyük gücü; yetişmiş, ahlaklı, cesur ve bilinçli gençleridir" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan seçimde mevcut başkan İlhan Öztürk yeniden ilçe başkanı olarak seçildi.